Uraz Kaygılaroğlu'nun anlamsız tavrı

Uraz Kaygılaroğlu, önceki gecce Caddebostan'daki bir mekandaydı. Mekandan tek başına arka kapıdan korumalar tarafından kaçırılmaya çalışan Uraz Kaygılaroğlu, aracına koşarak bindi.





Muhabirlerin üzerine korumaları gönderen oyuncu, görüntü alınmasını engellemek için elinden geleni yaptı. Gazetecileriin "Uraz Bey bu duruma ne gerek var?" sorusuna karşılık kameraya gülümseyen Kaygılaroğlu, daha sonra trafiği durdurarak ters yoldan dönüş yaptı.





Trafiği de birbirine katan oyuncu, daha sonra hızlıca oradan ayrıldı.