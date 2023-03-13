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Uraz Kaygılaroğlu'nun anlamsız tavrı

Caddebostan'da objektiflere yansıyan Uraz Kaygılaroğlu'nun çıkış yaptığı mekanın korumaları küfürler savurarak basın mensuplarının görüntü almalarını engellemeye çalıştı. Bu sırada ters yoldan dönüş yapan ünlü oyuncu da trafiği birbirine kattı. İşte detaylar...

Uraz Kaygılaroğlu'nun anlamsız tavrı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-03-2023 11:26

 

Uraz Kaygılaroğlu, önceki gecce Caddebostan'daki bir mekandaydı. Mekandan tek başına arka kapıdan korumalar tarafından kaçırılmaya çalışan Uraz Kaygılaroğlu, aracına koşarak bindi.
 


Muhabirlerin üzerine korumaları gönderen oyuncu, görüntü alınmasını engellemek için elinden geleni yaptı. Gazetecileriin "Uraz Bey bu duruma ne gerek var?" sorusuna karşılık kameraya gülümseyen Kaygılaroğlu, daha sonra trafiği durdurarak ters yoldan dönüş yaptı.



Trafiği de birbirine katan oyuncu, daha sonra hızlıca oradan ayrıldı.

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