Uraz Kaygılaroğlu’ndan sosyal medya temizliği

Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran Uraz Kaygılaroğlu şimdi ise sosyal medya temizliği yaptı. Uraz Kaygılaroğlu 300’den fazla kişiye takipten çıkardı. İşte detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2023 13:44
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Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından bir temizlik yaptı. Kaygılaroğlu, sosyal medyada detoksa gitti ve yaklaşık 300-400 kişiyi takibi bıraktı.
Uraz Kaygılaroğlu'nun takipten çıkardığı isimler arasında yakın arkadaşı Kaan Yıldırım'ın yanı sıra Engin Öztürk, Demet Özdemir, Aras Bulut İynemli ve Hazal Subaşı gibi isimler bulunuyor.