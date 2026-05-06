Uraz Kaygılaroğlu’ndan Nilperi Şahinkaya’ya Kırmızı Güller: "Seninle Gurur Duyuyorum"

Yayın Tarihi : 06-05-2026 14:14

Ekranların sevilen ikilisi Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya, sarsılmaz dostluklarıyla bir kez daha magazin gündemine damga vurdu. "Aynen Aynen" dizisindeki unutulmaz partnerliklerini gerçek hayatta da güçlü bir arkadaşlığa dönüştüren ikili, sosyal medyada paylaştıkları samimi anlarla hayranlarını mest etti.

Tiyatro Sahnesinde Dostluk Desteği

Son olarak "Yeraltı" dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Uraz Kaygılaroğlu, yakın dostu Nilperi Şahinkaya’yı yeni projesinde yalnız bırakmadı. Şahinkaya ve Tülin Özen’in başrollerini paylaştığı "Ballı Süt" adlı tiyatro oyununu izlemeye giden Kaygılaroğlu, sahnede devleşen ikiliye övgüler yağdırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Muhteşem bir ikili olmuşlar" notuyla desteğini ilan etti.

"Seni Seviyorum ve Seninle Gurur Duyuyorum"

Oyun sonrası kulise gönderilen kırmızı güller ise gecenin en çok konuşulan detayı oldu. Nilperi Şahinkaya, Kaygılaroğlu’ndan gelen bu zarif jesti Instagram hesabından "Her zaman centilmen" notuyla paylaştı. Bu paylaşıma duygusal bir yanıt veren Uraz Kaygılaroğlu ise dostuna, "Seni seviyorum ve seninle gurur duyuyorum" sözleriyle karşılık verdi.

"Benden Dolayı Birbirlerini Kıskanıyorlar"

Nilperi Şahinkaya, daha önce katıldığı bir programda eski rol arkadaşları Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu hakkında esprili açıklamalarda bulunmuştu. İki isim arasında seçim yapması istendiğinde kahkahalarla yanıt veren güzel oyuncu, "Yine ikisinin arasında kaldım. Zaten hep aralarında kalıyorum; ikisi de benden dolayı birbirini kıskanıyor. Hep ‘O mu, ben mi?’ soruları... Gerçekten çok zor" diyerek dostluklarındaki eğlenceli rekabete değinmişti.

