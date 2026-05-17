Çocuklar Duymasın’ın Unutulmaz İkilisi Yeniden Bir Arada

Çocuklar Duymasın dizisi bugün bile hala karakterleriyle hatırlanmaya devam ediyor. Dizide “Dominant Teyze” olarak hafızalara kazınan Zeyno Günenç ile “Beton Orçun” karakterini canlandıran Alp Eren Khamis yıllar sonra yeniden bir araya geldi. İkilinin buluşması sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sosyal Medyada Paylaşılan Kare Gündem Oldu

Zeyno Günenç dizide oğlunu canlandıran Alp Eren Khamis ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. Diziyi yıllar önce takip eden izleyiciler ikilinin takrar bir araya gelmesini nostaljik bir sürpriz olarak değerlendirdi.

Paylaşılan karede hem Günenç’in hem Khamis’in yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Özellikle küçük yaşta tanınan “Beton Orçun” karakterinin büyüyüp genç bir yetişkin haline gelmesi takipçilerin yorumlarında sıklıkla bahsedildi.

Yıllar Geçse de Bağ Kopmadı

Dizi bitse bile iletişimlerini sürdüren ikilinin zaman zaman bir araya geldiği biliniyor. Zeyno Günenç’in,Alp Eren Khamis’e özellikle zor dönemlerinde destek olduğu da geçmişte yaptığı açıklamalarda öne çıkmıştı.

Khamis’in çocuk yaşta yaşadığı ailevi kayıplar sonrası Günenç’in yanında olması ikili arasındaki bağın sadece set arkadaşlığıyla sınırlı kalmadığını gösterdi. Bu durum hayranlar tarafından da sık sık takdir ediliyor.

“Beton Orçun” Artık Genç Bir Yetişkin

Dizide sempatik halleriyle izleyicinin sevgisini kazanan Alp Eren Khamis bugün 20’li yaşlarının başında genç bir yetişkin olarak dikkat çekiyor. Fiziksel değişimi ve olgun görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Khamis’in son hali diziyi yıllar önce takip eden izleyicilerde şaşkınlık ve nostalji duygusunu aynı anda uyandırdı. Kullanıcılar “Zaman ne kadar hızlı geçmiş” yorumlarıyla paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

Takipçilerden Yoğun İlgi

İkilinin buluşması sonrası yapılan paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar hem diziyi hatırlatan yorumlar yaptı hem karakterlerin gerçek hayattaki değişimine dikkat çekti.

Bazı takipçiler bu buluşmayı “duygusal bir an” olarak tanımlarken bazıları da dizinin unutulmaz karakterlerini yeniden görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.