Ebru Yaşar Risk Almaktan Korkmadığını Bir Kez Daha Kanıtladı

Ebru Yaşar Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde verdiği konserle sezonun açılış gecelerinden birine imza attı. Binlerce müzikseverin takip ettiği konser yalnızca şarkılarla değil sahne tarzıyla da magazin dünyasının gündemine yerleşti.

Konser boyunca sevilen parçalarını seslendiren Yaşar sahnedeki enerjisi ve seyirciyle kurduğu bağla büyük alkış aldı. Hayranları gece boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Asimetrik Kesim Ve Stil Tercihi

Gecenin en dikkat çekici detayıysa Ebru Yaşar’ın tercih ettiği sahne kombini oldu. Ünlü sanatçı beyaz ağırlıklı uzun bir elbise tercih etti. Derin yırtmaç detayı omuzlardan aşağı uzanan pelerin formu ve asimetrik kesim tasarımı kostüme farklı bir hava kattı.

Yaşar’ın beyaz elbisenin içine siyah çorap giymesi ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Siyah topuklu ayakkabıyla tamamladığı kombin kısa sürede moda sayfalarının ve kullanıcı yorumlarının odağı haline geldi.

Bazı kullanıcılar siyah ve beyaz kontrastını modern ve cesur buldu. Özellikle sahne ışıkları altında ortaya çıkan görünüm için “karizmatik”, “iddialı” ve “yüksek moda dokunuşu taşıyor” yorumları yapıldı. Bazı takipçiler ise beyaz romantik bir elbisede siyah çorap kullanımını alışılmış çizginin dışında değerlendirdi.

“Tarzıyla Risk Almaktan Çekinmiyor”

Moda dünyasında sahne kostümleri uzun süredir sanatçıların imzası haline geldi. Ebru Yaşar da bu konuda kendi çizgisini koruyan bir isim olarak gösteriliyor. Harbiye konserindeki tercih sanatçının klasik sahne şıklığını farklı detaylarla birleştirdiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Pelerin detayı ve keskin renk geçişleri konserin en çok paylaşılan kareleri arasında yer aldı. Konser sonrası sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapılırken birçok kullanıcı kostümü performansın önüne geçen bir detay olarak gösterdi.

Şarkılar Kadar Görsel Şov da Konuşuldu

Harbiye konserinde güçlü repertuvarı ile dikkat çeken Ebru Yaşar sahne performansını görsel unsurlarla destekledi. Işık tasarımı, sahne geçişleri ve kostüm seçimi konser atmosferini farklı bir noktaya taşıdı.

Ünlü sanatçı müziği ve sahneyi dolduruşuyla izleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı. Harbiye’deki konser sonrası en çok konuşulan başlıklardan biri ise hiç kuşkusuz siyah-beyaz kombin tercihi oldu.