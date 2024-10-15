Uraz Kaygılaroğlu'ndan İtalya kaçamağı: Zor günlerin ardından tatil

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda çekilen 'Kadın Cinayeti' temalı fotoğrafların, son dönemde yaşanan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetlerinin ardından tekrar gündeme gelmesiyle zor günler geçirdi. Kaygılaroğlu, yaşanan olaylar sonrası sosyal medyada büyük bir linç kampanyasına maruz kaldı. Özellikle bu iki cinayetin ardından paylaşımların yeniden gündeme gelmesi, ünlü oyuncunun adının sosyal medyada tekrar hedef alınmasına neden oldu.

Bu süreçte, sevgilisi Sayna Soleimanpour ile yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yaşadığı zor günlerin ardından kafasını toplamak için İtalya'ya tatile gitti.





Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından kafasını dinlemek için gittiği İtalya'dan bir seri paylaşımda bulundu. Kaygılaroğlu, Garda Gölü ve çevresinden bulunduğu paylaşımlara; "Olabilir, olabilir..." notunu düştü.



