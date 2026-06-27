Survivor Sonrası Sahnelere Dönen Bayhan: "Kalbime Giden Yol Zekâdır!"

Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen zorlu Survivor 2026 mücadelesinin ardından Türkiye'ye dönen ünlü şarkıcı Bayhan yurt içi ve yurt dışı sahnelerinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Yoğun mesai harcadığı bu dönemde magazin basınının da yakın takibinde olan müzisyen bu kez kariyer planlamalarından ziyade özel yaşantısına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi.

Magazin muhabirlerinin yönelttiği soruları tüm samimiyetiyle yanıtlayan Bayhan hakkında çıkan aşk iddialarına doğrudan açıklık getirmek istedi. Başarılı sanatçı şu an hayatında herhangi birinin olmadığını söyledi.

İkili İlişkilerde Zekânın Önemi

Röportajın ilerleyen dakikalarında partner seçimine ilişkin kriterleri sorgulanan ünlü şarkıcı, karşı cinste aradığı öncelikli nitelikleri paylaştı. Muhabirin "Senin kalbine giden yol nereden geçer?" şeklindeki sorusuna ezber bozan bir yaklaşım getiren sanatçı fiziksel özelliklerden ziyade zihinsel uyuma değer verdiğini ifade etti. Hayatına girecek insanın entelektüel kapasitesine vurgu yapan başarılı müzisyen "Zekâdan geçer. Zekiyse benim kalbime gidecek yolu bulur" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle ilişkilerde zekâyı ilk sıraya koyduğunu gösteren sanatçı yüzeysel güzellik algılarına kapılmadığını da tescillemiş oldu.

Hayranlarla İlişki İhtimaline Açık Kapı

Popüler kültürün getirdiği kısıtlamalara ve kalıplara takılmadığını her fırsatta gösteren Bayhan, dinleyicileriyle duygusal bir bağ kurma fikrine de olumsuz yaklaşmadı. Kendisini hayranlıkla takip eden dinleyicilerinden biriyle gelecekte aşk yaşayıp yaşamayacağı yönündeki soruya beklenmedik derecede hoşgörülü bir yanıt verdi. Bu ihtimale karşı mesafeli durmayan ünlü isim, "Neden olmasın ki? Aşkın şekli, rengi olmaz" diyerek duygusal ilişkilerde herhangi bir katı kuralının olmadığını ifade etti.

Sanatçının ikili ilişkilerde sınırları ortadan kaldıran ve zekâyı temel alan açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Röportajın yayınlanmasının ardından hayran grupları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşılan sözler kısa sürede magazin platformlarının en çok konuşulan ve yorumlanan başlıkları arasında yer almayı başardı.