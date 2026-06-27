Alman Rock Grubu Scorpions İstanbul'da 33 Yıl Sonra Sahnede!

Alman rock müziğinin dünyaca ünlü ismi Scorpions kuruluşunun 60. yıl dönümünü kutladığı "Coming Home-60 Years of Scorpions Tour" adlı küresel turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi. BKM organizasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) tanıtım katkılarıyla gerçekleşen dev etkinlik Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda on binlerce müzikseveri tek bir çatı altında topladı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen rock tutkunları, stadyum önünde uzun kuyruklar oluştturdu. Bu görkemli buluşma tarihi bir önem de taşıyordu. Çünkü Scorpions aynı stadyumda en son 1993 yılında sahne almıştı. Deneyimli grup üyeleri, tam 33 yıllık aranın ardından aynı mekânda İstanbullu dinleyicileriyle yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. Konser öncesinde verdikleri demeçlerde İstanbul'u "dünyanın en güzel şehirlerinden biri" olarak nitelendiren müzisyenler gece boyunca seyircilerin gösterdiği coşku karşısında büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türk Bayrağı ve Türkçe Selamlama

Grup üyeleri sahneye çıktığı an stadyumdaki coşku zirve noktasına ulaştı. Sahneye Türk bayrağı eşliğinde adım atan dünyaca ünlü topluluk Türk hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti. Grubun simge solisti Klaus Meine mikrofonu eline alarak geceyi Türkçe "İyi akşamlar İstanbul!" sözleriyle başlattı. Bu sıcak selamlama stadyumunu dolduran on binlerce kişi tarafından büyük bir alkış tufanıyla karşılandı. Konserin ilk dakikalarından itibaren kurulan güçlü bağ Beşiktaş semtinde unutulmaz bir rock atmosferinin oluşmasını sağladı.

Minibüsten Dev Stadyumlara 60 Yıl

Solist Klaus Meine şarkı aralarında geçmişe dair samimi anılarını paylaştı. İstanbul'a uzun bir aradan sonra dönmekten ötürü derin bir mutluluk hissettiklerini belirten tecrübeli sanatçı, Scorpions'ın 60 yıllık köklü tarihine vurgu yaptı. Dinleyicileri zaman tünelinde bir yolculuğa çıkaracağını belirten Meine grubun ilk kurulduğu 1970'li yılların başına selam gönderdi. Henüz kariyerinin başında olan genç bir müzik grubu oldukları dönemi hatırlatan usta müzisyen, döküntü bir minibüsle tüm Avrupa'yı köşe bucak gezdiklerini aktardı. O zorlu günlerde, gelecekte tam da böyle devasa bir stadyum sahnesinde on binlerce insana hitap edebilmenin hayalini kurduklarını dile getiren Meine bu hayalin İstanbul'da gerçeğe dönüşmesinden dolayı duyduğu minneti ifade etti.

Klasikleşen Eserlerle Rock Rüzgarı

Müzikal ziyafetin başlangıcını grubun 1984 yılında müzik piyasasına sunduğu ve turneye de adını veren "Coming Home" şarkısı oluşturdu. Hayranlarının hafızasında yer eden parçaları ardı ardına seslendiren Scorpions; "Steamrock Fever", "Wind of Change", "Still Loving You", "Rock You Like a Hurricane" ve "No One Like You" gibi dünya çapında hit olmuş klasikleşmiş eserlerini stadyum korosu eşliğinde söyledi. Gece boyunca enerjilerinden hiçbir şey kaybetmeyen grup üyeleri İstanbul'daki müzikseverlere zamansız bir rock resitali sundu.