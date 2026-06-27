Haziran 2026'nın En İyi Dizi Çifti Seçimi: Eşref Rüya mı Kuruluş Orhan mı?

Uluslararası çapta gerçekleştirdiği televizyon oylamalarıyla dikkat çeken Turkish TV Polls platformu "Haziran 2026'nın En İyi Türk Dizi Çifti" anketini başlattı. Türk televizyon kanallarında ve dijital ekranlarda yayınlanan yapımların hayran kitlelerini harekete geçiren oylamaya kısa sürede binlerce kişi katıldı. Güncel veriler ekran başındaki rekabetin boyutunu gözler önüne seriyor. Haziran ayı boyunca devam edecek olan oylama süreci izleyiciler arasındaki heyecanı da her geçen gün artırıyor.

Zirvede Nefes Kesen Puan Mücadelesi

Oylama platformundan sızan son verilere göre listenin ilk iki sırası televizyon ekranlarının çok izlenen dram dizileri arasında adeta bir güç savaşına sahne oluyor. Şu anki güncel sıralamada "Eşref Rüya" adlı popüler yapımda izleyicinin beğenisini kazanan Nisan ve Eşref karakterleri ilk basamakta yer alıyor. Ancak liderliği elinde bulunduran bu ikilinin hemen arkasında tarihi prodüksiyonuyla adından söz ettiren "Kuruluş: Orhan" dizisinin sevilen partnerleri Nilüfer ve Orhan konumlanıyor. İki ayrı yapımın başrol çiftleri arasındaki oy farkının kapanacak kadar az olması bu oylamayı yılın en çekişmeli televizyon anketlerinden biri hâline getirdi. Fan gruplarının dijital mecralardaki organize çalışmaları liderlik koltuğunun her an el değiştirebileceğini gösteriyor.

İlk Üçü Zorlayan Popüler Karakterler

Zirvedeki ikilinin hemen ardından gelen üçüncü basamakta ekran serüvenine başarılı bir giriş yapan "Doğanın Kanunu" dizisinin popüler ikilisi Doğa ve Yaman kendilerine yer buluyor. Kısa sürede sadık bir kitle edinen bu çifti listenin dördüncü sırasında "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinin sevilen yüzleri Yıldız ve Serhat takip ediyor. Ekranların bir diğer iddialı projesi "Taşacak Bu Deniz" yapımında canlandırdıkları Fadime ve İso karakterleriyse izleyiciden aldıkları yoğun destekle oylamanın beşinci basamağına yerleşerek güçlü bir konum elde etti.

Listenin Devamında Büyük Yarış

Anketin alt basamaklarında da heyecan verici bir sıralama mücadelesi hâkim. Altıncı sırada yine "Halef: Köklerin Çağrısı" projesinden Melek ve Serhat ikilisi bulunurken, yedinci sırayı "Kuruluş: Orhan" dizisinin bir diğer dikkat çeken çifti Fatma ve Flavius alıyor. Sıralamanın sekizinci basamağına "Sevdiğim Sensin" dizisinin sevilen yüzleri Nilüfer ve Civan adını yazdırdı. Aksiyon dolu sahneleriyle tanınan "Teşkilat" dizisinin sevilen partnerleri Hilal ve Altay dokuzuncu sırada yer bulurken, ilk on kişilik seçkin listenin son basamağını ise "Güller ve Günahlar" yapımının popüler ikilisi Zeynep ve Serhat tamamlıyor. Oların dağılımı haziran ayının son günlerine kadar bu tablonun değişebileceğine işaret ediyor.