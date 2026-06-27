Safiye Soyman Boğaz Manzaralı Lüks Evinin Kapılarını Açtı

Türk müziğinin sevilen ismi Safiye Soyman, İstanbul'daki Boğaz manzaralı lüks dairesinin kapılarını açtı. Sanatçının ev dekorasyonu büyük ilgi gördü.

Safiye Soyman Boğaz Manzaralı Lüks Evinin Kapılarını Açtı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2026 20:55

Türk sanat müziğinin popüler seslerinden Safiye Soyman, İstanbul'daki lüks dairesinin kapılarını açtı. Sahne çalışmaları ve kendine has tarzıyla adından söz ettiren sanatçı bu kez gayrimenkul tercihi ve iç mimari zevkiyle gündeme geldi. İstanbul Boğazı'na tamamen hakim bir noktada konumlanan daire geniş pencereleri ve sunduğu eşsiz deniz manzarasıyla öne çıkıyor. Evin dekorasyon aşamasında modern çizgiler ile klasik ögelerin bir arada kullanılması mekanda dengeli bir şıklık oluşturmuş durumda.

Soyman kişisel enerjisini ve renkli karakterini evinin her köşesine yansıtmaya özen gösterdi. Geniş salon alanında tercih edilen gösterişli mobilyalar, mekandaki zarif aksesuarlar ve özenle seçilmiş aydınlatma tercihleri evin genel atmosferini doğrudan etkiliyor. Gün ışığını verimli biçimde içeri alan yüksek tavanlı mimari lüks detaylarla birleşerek ferah bir yaşam alanı sunuyor.

Dijital Mecralarda Yoğun İlgi

Ünlü şarkıcının lüks dairesine ait görüntülerin dijital platformlarda paylaşılması takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları arasında hızlı bir etkileşim dalgası başlattı. Kullanıcılar paylaşılan karelerin altına dairenin huzurlu yapısına ve şık mimarisine yönelik görüşlerini aktardı. Yapılan değerlendirmelerde evin konumu, Boğaz manzarası ve mobilya uyumu en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Takipçileri, sanatçının şık dekorasyon anlayışına övgüler yağdırdı.

Üç Farklı Kentte Evi Var

Farklı şehirlerde yatırımları bulunan Safiye Soyman daha önce yaptığı açıklamalarda konut tercihlerine dair bilgiler vermişti. Sadece İstanbul'da değil aynı zamanda Ankara ve Bodrum'da da mülkleri bulunan sanatçı bu durumun tamamen mesleki yoğunlukla ilgili olduğunu belirtmişti. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yoğun bir sahne ve iş programı yürüten ünlü isim seyahat konforunu artırmak adına bu kentlerde kalıcı yaşam alanları oluşturduğunu dile getirmişti.

İşlerinin ağırlıklı olarak bu merkezlerde yoğunlaştığını ifade eden Soyman, konforlu bir hayat sürmek adına böyle bir yerleşim düzeni kurduğunu aktarmıştı. Otel odalarında konaklamak yerine kendi evinin konforunu tercih eden Soyman, şehirler arası mekik dokurken dinlenme sürelerini bu dairelerde değerlendiriyor. Son olarak İstanbul'daki Boğaz manzaralı konutuyla dikkat çeken sanatçı iç mimari zevkiyle bir kez daha takipçilerinin odağı haline geldi.

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