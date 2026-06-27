Hilmi Cem İntepe'nin İtalya Düğünü Vize Engeline Takıldı!

Televizyon dünyasının tanınan simalarından Hilmi Cem İntepe, evlilik hazırlıkları sürecinde yaşadığı sıra dışı ve talihsiz bürokratik engeli paylaştı. Sevgilisiyle yurt dışında evlenmek isteyen çift yurt dışı tercihinin arkasında yatan temel motivasyonu hem yeni bir coğrafyayı keşfetmek hem Türkiye'deki büyük bütçeli düğün organizasyonlarına kıyasla daha ekonomik bir alternatif yaratmak şeklinde özetledi. Bu planlama sürecinde ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın gençlere yönelik sunduğu "Düğün yapacağınıza dünyayı görün" tavsiyesinden ilham aldıklarını belirten İntepe, sevgilisi Pırıl ile birlikte yakın çevrelerinin katılacağı samimi bir kutlama organize etti.

Son Üç Gün Kala Gelen Bürokrasi Şoku

Yurt dışındaki bu özel gün için tüm hazırlıklar aylar öncesinden büyük bir titizlikle tamamlandı. Çiftin damatlık ve gelinlik seçimlerinden davetli listesine kadar her şey eksiksiz şekilde hazır hâle getirildi. Kutlamaya şahitlik etmesi beklenen yakın dostlardan oluşan 10 kişilik bir arkadaş grubu için uçak biletleri satın alındı ve konaklama tesislerinin ödemeleri peşin olarak gerçekleştirildi. Organizasyonun önündeki tek yasal prosedür olarak kalan vize başvurularının sonucuysa heyecanla beklenmeye başlandı. Yetkili kurum vize evraklarının 15 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan nikah merasimi öncesinde çifte teslim edileceğini bildirdi. Zamanın iyice daraldığı son üç günde evrakları teslim alan İntepe büyük bir şok yaşadı. Kendisine onay verilirken müstakbel eşinin vize başvurusuna ret yanıtı gelmesi tüm planları altüst etti.

Tasarruf Amacı Ağır Maddi Zarara Dönüştü

Yaşanan ani vize reddi çiftin üzerinde sadece psikolojik bir baskı yaratmakla kalmadı, aynı zamanda telafisi mümkün olmayan çok ciddi bir finansal kayba da yol açtı. Başlangıçta bütçeyi daha uygun tutmak amacıyla seçilen yurt dışı rotası son andaki iptal kararıyla birlikte ağır bir ekonomik faturayı beraberinde getirdi. Davetli olan yakın arkadaş grubunun önceden satın alınan uçak biletleri ve otel konaklama ücretleri tamamen yandı. Organizasyon firmasına yapılan ödemelerin de geri alınamaması üzerine harcanan tüm bütçenin boşa gittiğini belirten Hilmi Cem İntepe, maliyeti düşürme hedefiyle çıktıkları bu serüvenin kendilerine çok büyük bir zararla geri döndüğünü ifade etti.

Yurt Dışı Planı Ertelendi Yeni Tarih Netleşti

Eylül ayındaki büyük iptalin ardından organizasyonu kurtarmaya çalışan İntepe çifti kutlamayı mayıs ayına erteleme kararı aldı. Ancak bürokratik engeller ve konsolosluk sistemindeki yoğunluk bu süreçte de çiftin peşini bırakmadı. Mayıs dönemi için vize randevularının tamamen kapalı olması sebebiyle gerekli izinleri zamanında yetiştiremeyen ünlü oyuncu, bu süreçte yaşadıkları zihinsel yorgunluğun ve stresin tahmin edilenden çok daha yıpratıcı olduğunu dile getirdi. Üst üste yaşanan aksiliklerin ardından yurt dışı düğün fikrinden tamamen vazgeçen İntepe evlilik kutlamasını Türkiye sınırları içinde gerçekleştirmeye karar verdi. Yaşadıkları olumsuz deneyimleri arkalarında bırakarak Türkiye'de yeni bir hazırlık sürecine giren çift nikah tazelemek ve düğünlerini yapmak için nihai tarihi belirledi. Başarılı aktör herhangi bir yeni aksilik yaşanmaması durumunda 19 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye'de dünyaevine gireceklerini duyurdu.