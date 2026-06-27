Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Usta Hukukçusu Rahmi Özkan'ın Şok Veda İtirafı!

ATV ekranlarının çok izlenen gündüz kuşağı programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 26 Haziran 2026'da yayınlanan bölümüyle yaz tatili arasına girdi. Hafta içi her gün karmaşık asayiş dosyalarını çözen ve kayıpları bulan popüler yapım bu kez ekran başındakilere dramatik anlar yaşattı. Programın sunucusu Müge Anlı ve ekibi yeni yayın dönemi öncesinde tatile çıkmaya hazırlanırken stüdyonun en kıdemli üyesi olan Rahmi Özkan’ın açıklamaları gündeme damga vurdu. Uzun yıllardır hukuki yorumlarıyla programa katkı sağlayan emektar avukat canlı yayında gerçekleştirdiği konuşmayla herkesi derinden etkiledi.

"Yerime Başka Birini Bulun" Talebi

Meslek hayatında yarım asrı geride bırakan Rahmi Özkan ilerleyen yaşının getirdiği fiziksel yükü ve zihinsel tükenmişliği izleyicilerle paylaştı. Yayın esnasında oldukça duygulanan usta hukukçu üç gün önce sunucu Müge Anlı'nın odasına giderek özel bir talepte bulunduğunu açıkladı. Özkan sahne arkasında gerçekleşen bu kritik görüşmenin detaylarını şu sözlerle aktardı: "Müge Hanım'ın odasına gidip biraz konuşmak istediğimi belirttim. Belli bir yaş sınırına ulaştım ve artık yoruldum. Tam 50 yıldır kesintisiz çalışıyorum. Sunulan imkanlar için minnettarım ancak bazen kendimi gerçekten çok bitkin hissediyorum. Bazı sorumlulukları eskisi gibi rahat yerine getirememek beni üzüyor. Bu yüzden iki ay önceden bilgi vermek istedim; yeni sezonda yerime başka bir arkadaşı dahil edin."

Müge Anlı'nın Sözleri Kararı Değiştirdi

Tecrübeli avukatın bu ani veda isteği karşısında sunucu Müge Anlı’nın yapıcı tavrı olayların seyrini tamamen değiştirdi. Çalışma arkadaşının ayrılık niyetine kesin bir dille karşı çıkan başarılı sunucu ona duyduğu derin saygıyı belirterek ekipte kalması yönünde yoğun ısrar uyguladı. Odada gerçekleşen bu samimi diyalog usta hukukçunun motivasyonunu yeniden kazanmasını sağladı.

Aldığı desteğin ardından emeklilik fikrini rafa kaldırdığını belirten Rahmi Özkan, yeni yayın döneminde de stüdyodaki koltuğunda oturmaya devam edeceğini müjdeledi. Kararındaki dönüşümü canlı yayında hayranlarına ilan eden deneyimli avukat "Müge Hanım'ın o samimi sözleri bana fazlasıyla yetti. İçimde hissettiğim o takdir duygusu, bana yeniden büyük bir çalışma gücü ve azim aşıladı. İnşallah Cenab-ı Hak ömür nasip ederse, iki ay sonraki yeni sezon açılışında yine ekran başında, tam karşınızda yer alacağım" diyerek izleyicilere rahat bir nefes aldırdı. Bu mutlu açıklamanın ardından stüdyodaki seyircilerden büyük bir alkış tufanı koparken emektar hukukçunun ekran serüvenine devam edecek olması sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı buldu.