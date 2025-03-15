Uraz Kaygılaroğlu ve Burcu Özberk “Karanlık Oda”da buluşuyor!

Uraz Kaygılaroğlu ve Burcu Özberk, “Karanlık Oda” dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ceylan Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ali Doğançay kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Aytaç Çiçek oturuyor.

8 Bölümlük Gizem Dolu Hikâye

Toplamda 8 bölüm sürecek olan “Karanlık Oda”, gizem dolu hikâyesiyle dikkat çekiyor. Burcu Özberk, dizide polis Sare karakterine hayat verirken, Uraz Kaygılaroğlu ise fotoğrafçı Atlas rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Hikâye Nasıl Başlıyor?

Dizinin olay örgüsü, Atlas’ın başucunda gizemli bir negatif fotoğraf rulosu bulmasıyla başlıyor. Bu keşif, onu ve Sare’yi büyük bir gizemin içine sürüklerken, ikili kendilerini tehlikeli bir olayın içinde bulacak.

Çekimler Nisan Sonunda Başlıyor!

Merakla beklenen dizinin çekimlerine nisan ayının sonunda başlanması planlanıyor. GAİN’in dijital platformunda izleyiciyle buluşacak dizi, farklı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görmeye aday.