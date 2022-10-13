Uraz Kaygılaroğlu siyah ojeleriyle gündeme geldi!

Son olarak Instagram'da yaptığı paylaşımla gündem olan Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada tartışma yarattı. Asansörde selfie çeken ünlü ismin el tırnaklarına sürdüğü siyah oje takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Birçok takipçisi Uraz Kaygılaroğlu'nu eleştirirken, birçoğu da 'istediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış' yorumunda bulundu.

OJEYİ SEVDİ!

Uraz Kaygılaroğlu, 15 Mayıs'ta Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gecce' programında siyah ojeleriyle dikkat çekmişti. Programdan sonra bu görüntüler sosyal medyada gündem olmuş ve çok sayıda yorum yapılmıştı. Oyuncunun oje sürmesine saygı duyanlar kadar eleştirenler de olmuştu. Kaygılaroğlu, oyuncu kadrosunda yer aldığı, dijital platformda yayınlanan komedi dizisinin galasında da siyah ojeleriyle adından söz ettirmişti.