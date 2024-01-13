Uraz Kaygılaroğlu gönlünü o güzele mi kaptırdı? Ortaya çıkan fotoğraflar iddiaları güçlendirdi!

Uraz Kaygılaroğlu'nun, fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile romantik bir ilişkiye başladığı iddiaları, ikilinin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla daha da güçlendi. İlk olarak Soleimanpour, ünlü oyuncunun köpeğiyle çekilmiş bir kareyi paylaşarak söylentilere zemin hazırladı. Hemen ardından, Kaygılaroğlu'nun genç fotoğrafçıyı kucağına aldığı bir fotoğraf da yayınlandı.

Bu çarpıcı pozların ardından, ikiliden gelen yeni paylaşımlar söylentilere daha fazla odaklanılmasına neden oldu. Kaygılaroğlu'nun Instagram hikayeler bölümünde paylaştığı bir kareyi, Soleimanpour da kendi sayfasında kalp emojileri ile yayınladı. Sosyal medyadaki bu romantik paylaşımlar, Uraz Kaygılaroğlu ve Sayna Soleimanpour'un arasındaki ilişkiyi merakla konuşulan bir konu haline getirdi.