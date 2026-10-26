Survivor’ın Hikmet Tuğsuz’u Gürcistan’da Yakalandı! İşte Detaylar

Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Hikmet Tuğsuz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Profesyonel atlet ve spor antrenörü olan Tuğsuz’un Gürcistan’da yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirildiği bildirildi. Üstelik kendisi hakkında bir değil tam 8 ayrı yakalama emri bulunduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Peki Tuğsuz hangi suçlamalar nedeniyle aranıyordu ve hakkında gündeme gelen dosyaların ayrıntıları neler?

Gürcistan’da Yakalandı Türkiye’ye Getirildi

Survivor’da sergilediği performansla izleyicilerin hafızasında yer edinen Hikmet Tuğsuz bu kez yarışmadaki mücadelesiyle değil hakkında yaşanan adli gelişmeyle gündeme geldi. Haberde yer alan bilgilere göre Tuğsuz, 25 Eylül 2026’da Gürcistan’da yakalandı ve ardından Türkiye’ye getirildi.

Atletizmde dekatlon branşıyla ilgilenen ve spor antrenörlüğü de yapan Tuğsuz’un 17 Haziran 2025’ten itibaren kırmızı bültenle arandığı aktarıldı. Hakkındaki yakalama kararlarının sayısı da dikkat çekti.

Hakkında 8 Ayrı Yakalama Emri Bulunuyor

Tuğsuz’un farklı suçlamalar kapsamında arandığı belirtildi. Bunlar arasında kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak, kasten yaralama, basit yaralama, iftira, nitelikli dolandırıcılık ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamaları yer alıyor.

Ancak bu başlıkların suçlama niteliğinde olduğunu belirtmek gerekiyor. Bir kişi hakkında yakalama kararı bulunması söz konusu suçlardan kesin olarak mahkûm edildiği anlamına gelmiyor. Dosyalardaki yargı sürecinin ayrıntıları ise ayrıca önem taşıyor.

Villa Satışı Dosyasında da Adı Geçti

Hikmet Tuğsuz’un adı daha önce Antalya’da yaklaşık 45 milyon lira değerindeki bir villanın satışıyla ilgili dosyada da gündeme gelmişti. Ayrıca 2023 yılında yaşanan bir olay nedeniyle darp ve kasten yaralama suçlamalarıyla hakkında işlem yapıldığı basına yansımıştı.

Survivor ile tanınan Tuğsuz’un Gürcistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmesi geçmişte gündeme gelen bu dosyaları da yeniden hatırlattı. Bundan sonraki süreçte hakkındaki suçlamalarla ilgili hukuki gelişmelerin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.