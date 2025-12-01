Ünlülerle Yılbaşı Fiyatları Uçtu: 160 Bin TL'yi Buluyor!

Yeni yıla yaklaşırken, ünlü sanatçıların sahne alacağı otellerdeki yılbaşı rezervasyonları şimdiden dolmaya başladı. Oteller, 31 Aralık-3 Ocak tarihlerini kapsayan konaklamalar için 77 bin TL'den başlayan ve 160 bin TL'ye kadar çıkan fiyatlarla dikkat çekiyor.
Antalya ve KKTC’de Ünlü Akını ve Yüksek Fiyatlar
Yılbaşında sahne alacak ünlü isimler ve otel fiyatları şöyle:
-
Antalya: Özcan Deniz, Ebru Gündeş, Candan Erçetin, Cenk Eren ve Murat Dalkılıç gibi isimlerin sahne alacağı otellerde, 3 gece konaklama fiyatı (iki kişi için) 77 bin TL’den başlıyor ve oda seçeneğine göre 160 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.
-
Tarkan İzdihamı: Bafra’daki bir otelde sahne alacak olan Tarkan’ın konseri nedeniyle otelin tüm odalarının tamamen dolduğu öğrenildi.
-
KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti): KKTC’de de bazı otellerde rezervasyonlar şimdiden kapandı. Sahne alacak isimler arasında Derya Uluğ, Melek Mosso, Işın Karaca, Mahsun Kırmızıgül, Hadise, Zeynep Bastık, Gülşen, Ümit Yaşar, Nükhet Duru, Gökhan Tepe, İrem Derici ve Koray Avcı yer alıyor.
Diğer Şehirlerdeki Yılbaşı Programları
Antalya ve KKTC dışında da birçok şehirde ünlü sanatçılar sahne alacak:
-
Afyonkarahisar: Oğuzhan Koç ve Hande Ünsal
-
Sarıkamış: Fedon
-
Sapanca: Bülent Serttaş ve Ferhat Göçer
Erken davranmak zorunda kalan tatilciler, yılbaşı programlarında yer bulabilmek için yüksek fiyatları gözden çıkarmak durumunda kalıyor.