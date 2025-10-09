Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Duygu Özaslan Sessizliğini Bozdu!

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Aralarında Duygu Özaslan, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Mert Yazıcıoğlu ve Demet Evgar gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda ünlü isim, ifade vermek üzere sabah saatlerinde evlerinden alınmıştı. Gün boyu süren ifade sürecinin ardından serbest kalan fenomen Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Duygu Özaslan: "Olanlara İnanamıyorum"

Soruşturma kapsamında ifade veren Duygu Özaslan, sessizliğini Instagram üzerinden bozdu. Fenomen, açıklamasında yaşadığı şaşkınlığı ve duygusal durumunu şu sözlerle paylaştı:

“Bugün kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylere ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü. Şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim.”





Ünlü İsimler İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Derin Talu, Deren Talu, Demet Evgar, Ceren Moray, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Zeynep Meriç Aral Keskin, Dilan Polat ve Engin Polat gibi birçok isim de ifade verdi.

Sabah erken saatlerde evlerinden alınan ünlüler, İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade verdikten sonra Adli Tıp Kurumu’nda saç, kan ve idrar örnekleri verdi. Ardından sağlık kontrolünden geçirilen isimler, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı.

İrem Derici: "Alnım Ana Sütüm Kadar Ak"

Serbest kaldıktan sonra açıklama yapan İrem Derici, duygularını şu sözlerle dile getirdi: