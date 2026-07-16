Ünlülere Şafak Operasyonu! Listede Kimler Var?

Sabah saatlerinde düzenlenen geniş çaplı bir operasyon magazin ve sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmecilerin de bulunduğu toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonun ardından kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin de gözaltına alındığı öğrenildi. İlk gelen bilgiler operasyonun kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmesine neden oldu.

Ünlü İsimler Listede Yer Aldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile yapımcı Fatih Aksoy da bulunuyor. Ayrıca Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar ve Öner Faruk Işık'ın da gözaltına alınan kişiler arasında olduğu açıklandı.

Operasyonun ardından söz konusu isimlerin ifadelerinin alınması için jandarma ekipleri tarafından işlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi.

Soruşturmanın Kapsamı Merak Ediliyor

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülüyor. Açıklamada şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları veya bu amaçla yer temin ettiklerine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda gözaltı kararlarının yanı sıra arama işlemleri, biyolojik incelemeler ve ifade alma süreçlerinin de yürütüldüğü belirtildi. Şimdilik soruşturmanın ayrıntılarıyla ilgili yeni bir bilgi paylaşılmış değil. Gözaltına alınan isimlerin savcılık işlemlerinin ardından nasıl bir hukuki süreçle karşı karşıya kalacakları ise önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar beklenirken, soruşturmayla ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan gözaltı kararlarının suçluluk anlamına gelmediği, soruşturma sürecinin devam ettiği ve nihai değerlendirmenin yargı makamları tarafından yapılacağı unutulmamalı.