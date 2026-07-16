Ünlülere Şafak Operasyonu! Listede Kimler Var?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında sanat, televizyon ve iş dünyasından birçok isim gözaltına alındı. Operasyonda dikkat çeken isimler ve ilk detaylar gündem oldu.

Ünlülere Şafak Operasyonu! Listede Kimler Var?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 08:18

Sabah saatlerinde düzenlenen geniş çaplı bir operasyon magazin ve sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmecilerin de bulunduğu toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonun ardından kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin de gözaltına alındığı öğrenildi. İlk gelen bilgiler operasyonun kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmesine neden oldu.

Ünlü İsimler Listede Yer Aldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile yapımcı Fatih Aksoy da bulunuyor. Ayrıca Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar ve Öner Faruk Işık'ın da gözaltına alınan kişiler arasında olduğu açıklandı.

Operasyonun ardından söz konusu isimlerin ifadelerinin alınması için jandarma ekipleri tarafından işlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi.

Soruşturmanın Kapsamı Merak Ediliyor

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülüyor. Açıklamada şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları veya bu amaçla yer temin ettiklerine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda gözaltı kararlarının yanı sıra arama işlemleri, biyolojik incelemeler ve ifade alma süreçlerinin de yürütüldüğü belirtildi. Şimdilik soruşturmanın ayrıntılarıyla ilgili yeni bir bilgi paylaşılmış değil. Gözaltına alınan isimlerin savcılık işlemlerinin ardından nasıl bir hukuki süreçle karşı karşıya kalacakları ise önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar beklenirken, soruşturmayla ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan gözaltı kararlarının suçluluk anlamına gelmediği, soruşturma sürecinin devam ettiği ve nihai değerlendirmenin yargı makamları tarafından yapılacağı unutulmamalı.

Benzer Haberler
Defne Samyeli'nin Son Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Defne Samyeli'nin Son Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
Petek Dinçöz'den Olay Sahne Tarzı! Gören Dönüp Bir Daha Baktı Petek Dinçöz'den Olay Sahne Tarzı! Gören Dönüp Bir Daha Baktı
Elite Oyuncuları Georgina Amorós Ve Manu Rios'tan Türkiye Sürprizi! Elite Oyuncuları Georgina Amorós Ve Manu Rios'tan Türkiye Sürprizi!
Dilan Çiçek Deniz Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı! Dilan Çiçek Deniz Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı!
Sıla'nın Adı Soruşturmada! Operasyonun Perde Arkası Sıla'nın Adı Soruşturmada! Operasyonun Perde Arkası
Levent Üzümcü'den Şok Paylaşım! Gözaltına Alındığını Duyurdu Levent Üzümcü'den Şok Paylaşım! Gözaltına Alındığını Duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!
  • 09-07-2026 15:55

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Sahillerde Simge ve İlkay Şencan Rüzgarı! Plajdan Sarmaş Dolaş Aşk Karesi Geldi!
  • 09-07-2026 13:45

Sahillerde Simge ve İlkay Şencan Rüzgarı! Plajdan Sarmaş Dolaş Aşk Karesi Geldi!

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!