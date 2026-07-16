Sıla'nın Adı Soruşturmada! Operasyonun Perde Arkası

Magazin ve sanat dünyası güne oldukça çarpıcı bir gelişmeyle başladı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında bu kez en çok konuşulan isimlerden biri şarkıcı Sıla Gençoğlu oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Sıla'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından sosyal medyada Sıla'nın adı kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Operasyonda Başka Ünlü İsimler de Var

Soruşturmada yalnızca Sıla değil şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yapımcı Fatih Aksoy ve kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler de yer alıyor. Savcılığın açıklamasına göre soruşturma uyuşturucu madde kullanımı, kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme iddiaları kapsamında yürütülüyor. Yetkililer bu iddiaları destekleyen delillere ulaşıldığını belirtti.

Öte yandan İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ile madde kullanımına ilişkin olduğu değerlendirilen bazı malzemelerin ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı. Bu gelişme soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Süreç Nasıl Devam Edecek?

Gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından gerekli adli işlemler kapsamında uyuşturucu testleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor. Daha sonra ise savcılıkta ifade işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu aşamanın ardından savcılığın değerlendirmesine göre şüpheliler ya serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

Soruşturmanın henüz devam ettiğini ve süreç sonunda yargı makamlarının vereceği kararın belirleyici olacağını da hatırlatmak gerekiyor.

Soruşturma Yeni Değil

Aslında bu operasyon uzun süredir devam eden geniş kapsamlı soruşturmanın son halkası. İstanbul'da 2025 yılının ekim ayında başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar sanat, televizyon ve iş dünyasından çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Son operasyonda ise özellikle Sıla'nın dosyada yer alması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Önümüzdeki günlerde soruşturmaya ilişkin yeni gelişmelerin ve resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.