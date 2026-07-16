Gülben Ergen'den Haluk Levent İtirafı! "Ben De Güvendim"

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma ve Haluk Levent hakkında yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken gözler bu süreçte daha önce derneğe destek veren isimlere çevrildi. O isimlerden biri de Gülben Ergen oldu.

Ünlü şarkıcı sosyal medyada kendisine yöneltilen bir yorumun ardından sessizliğini bozdu. Bir takipçisi Ergen'in 2023 yılında Haluk Levent için yaptığı destek paylaşımını yeniden gündeme getirerek "Gerçekten bu kadar nasıl güvendiniz?" diye sordu. Bu yorumun ardından Ergen'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

"Ben De Güvendim"

Gülben Ergen takipçisinin sorusuna oldukça açık bir şekilde cevap verdi. Geçmişte Haluk Levent'e güvendiğini ve Ahbap Derneği'ne destek verdiğini söyleyen sanatçı o dönemde yaptığı paylaşımın arkasında durduğunu ancak bugün yaşanan gelişmeler karşısında kendisinin de büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Ergen "Evet, o paylaşımı ben yaptım. Bağış da yaptım. Sizler gibi ben de güvendim. Sizler gibi ben de hayal kırıklığı yaşıyorum." sözleriyle duygularını paylaştı.

Geçmişte Destek Vermişti

Gülben Ergen özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım çalışmalarında Ahbap Derneği'ne destek veren isimler arasında yer almıştı. Ünlü sanatçı yalnızca bağış yapmakla kalmamış Haluk Levent'in organize ettiği yardım konserlerinde de gönüllü olarak sahne almıştı.

Bu nedenle sosyal medyada eski paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. Ergen'in son açıklaması ise kısa sürede binlerce yorum aldı.

Yaşanan gelişmelerle ilgili soruşturma devam ederken Gülben Ergen'in yaptığı bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı sanatçının sözlerini samimi bulurken bazıları ise soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini savundu. Tartışmalar sürerken Ergen'in "Ben de güvendim" sözleri günün en çok konuşulan açıklamalarından biri haline geldi.