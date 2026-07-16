Dilan Çiçek Deniz Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı!

Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu ilk kez birlikte görüntülendi. El ele alışveriş yapan çiftin mutfak alışverişi ise yeni iddiaları beraberinde getirdi.

Dilan Çiçek Deniz Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 09:04

Mayıs ayında sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini duyuran Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu bu kez ilk kez yan yana görüntülendi. Çift Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde el ele gezerken objektiflere takıldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikili kameraları görünce de geri adım atmadı.

Spor giyim tercih eden çift mağazaları birlikte dolaşırken oldukça keyifli görünüyordu. Birbirleriyle sohbet edip alışveriş yapan ikilinin uyumu da gözlerden kaçmadı.

Tatilden Döner Dönmez Objektiflere Yakalandılar

Basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmayan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu kısa süre önce tatilden döndüklerini söyledi. "Ayağımızın tozuyla tatilden geldik, mutluyuz." sözleriyle ilişkilerinin gayet iyi gittiğini dile getiren çift samimi halleriyle dikkat çekti.

İlk kez birlikte görüntülenen ikilinin rahat tavırları aşklarını artık gizleme ihtiyacı hissetmediklerini de gösterdi. Hayranları ise bu kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem yaptı.

Alışveriş Detayı Dikkat Çekti

Çiftin alışveriş sırasında özellikle mutfak ürünlerinin bulunduğu mağazalara uğraması magazin kulislerini de hareketlendirdi. Birlikte yaptıkları mutfak alışverişi sonrası sosyal medyada "Acaba aynı evde mi yaşamaya başladılar?" yorumları peş peşe geldi.

Elbette bu konuda ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak birlikte alışveriş yapmaları ve oldukça doğal davranmaları bu iddiaların kısa sürede konuşulmasına neden oldu.

Magazin Gündeminin Yeni Çifti

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu'nun ilişkisi şimdiden magazin dünyasının yakın takibinde. İlk kez yan yana görüntülenmeleriyle birlikte çiftin aşkı bir kez daha gündemin üst sıralarına taşındı. Görünen o ki önümüzdeki günlerde hem yeni paylaşımları hem de birlikte verecekleri pozlar konuşulmaya devam edecek.

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