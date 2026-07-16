Levent Üzümcü'den Şok Paylaşım! Gözaltına Alındığını Duyurdu

Levent Üzümcü sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı gerekçesiyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken gözler yetkililere çevrildi.

Levent Üzümcü'den Şok Paylaşım! Gözaltına Alındığını Duyurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 08:09

Oyuncu ve tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü sabah saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Üzümcü hesabından yaptığı kısa açıklamada gözaltına alındığını duyurdu. Paylaşımında yalnızca "Gözaltına alınıyorum." ifadelerini kullanan oyuncunun mesajı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Paylaşımın ardından binlerce kullanıcı konu hakkında yorum yaparken gözaltı kararının hangi soruşturma kapsamında alındığı ise merak konusu oldu.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Şu ana kadar gözaltı işleminin gerekçesine ilişkin yetkili makamlardan resmi bir açıklama yapılmış değil. Aynı şekilde Levent Üzümcü'nün avukatlarından ya da yakın çevresinden de olayın ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir bilgi paylaşılmadı.

Bu nedenle kamuoyunun gözü önümüzdeki saatlerde yapılması beklenen resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Gözaltının nedeni netleşene kadar süreçle ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.

Sanat Ve Siyasette Aktif Bir İsim

Levent Üzümcü uzun yıllardır hem tiyatro hem de televizyon dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. Özellikle Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Cem Onaran karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu, yıllar boyunca birçok dizi, tiyatro oyunu ve sinema filminde rol aldı.

Sanat kariyerinin yanı sıra toplumsal ve siyasi konulardaki açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Üzümcü, son yıllarda aktif siyasette de yer aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Üzümcü, daha sonra Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Levent Üzümcü'nün gözaltına alındığını duyurmasının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, olayın perde arkasına ilişkin resmi açıklamanın ne zaman geleceği merakla bekleniyor. Sürecin ilerleyen saatlerde yapılacak açıklamalarla netlik kazanması beklenirken, gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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