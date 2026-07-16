Ricky Martin Türkiye'de Bunu da Yaptı! Görenler Şaşkına Döndü

Dünyaca ünlü Latin yıldızı Ricky Martin tam 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahneye çıktı ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 11 Temmuz'da gerçekleşen konser enerjisi yüksek performansı ve sahne şovlarıyla uzun süre konuşuldu.

Sahnedeki samimi tavırlarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı konser sırasında Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluğu gizlemedi. Hayranlarına seslenen Martin "Türkiye'ye geri dönmek harika. Sevginiz, enerjiniz ve gülüşleriniz için teşekkür ederim." sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Türkiye'den Ayrılmadan Bir Hatıra Daha Aldı

Konserin ardından İstanbul'da vakit geçirmeye devam eden Ricky Martin bu kez oldukça farklı bir deneyim yaşadı. Ünlü sanatçı eline geleneksel kına motifi yaptırarak Türkiye ziyaretine unutulmaz bir anı daha ekledi.

Kına işlemi sırasında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken hayranları da bu sürpriz detay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ricky Martin'in yerel kültüre gösterdiği ilgi takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kına anlarını paylaşan kişi ise yaşadığı heyecanı duygusal sözlerle anlattı. "Çocukluğunda hayranı olduğun sanatçıya kına yapmak..." notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranları Ricky Martin'in Türk kültürüne ilgi göstermesini oldukça samimi bulurken, sosyal medyada da "Türkiye'den eli boş dönmedi", "Bu anı yıllarca unutmaz" ve "Ricky Martin yine gönülleri fethetti" gibi yorumlar peş peşe geldi.

Hem konser performansı hem İstanbul'da yaşadığı bu özel deneyim sayesinde Ricky Martin'in Türkiye ziyareti müzikseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek gibi görünüyor.