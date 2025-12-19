Ünlülere Narkotik Operasyonunda Yeni Dalga: Ezgi Eyüboğlu Gözaltında!

Son dakika! İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı. Toplam 8 kişinin yakalandığı operasyonun detayları ve magazin dünyasındaki son gelişmeler haberimizde.

Ünlülere Narkotik Operasyonunda Yeni Dalga: Ezgi Eyüboğlu Gözaltında!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-12-2025 11:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında operasyonlar derinleşiyor. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen yeni dalga operasyonunda, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Dizi, film ve medya sektöründeki tanınmış isimlere yönelik bir süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda:

  • Gözaltı Sayısı: Aralarında Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu toplam 8 şüpheli emniyete götürüldü.

  • Süreç: Gözaltına alınan isimlerin, uyuşturucu madde kullanımı tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ve saç örneği vermeleri bekleniyor.

Ezgi Eyüboğlu Emniyete Götürüldü

Başarılı oyunculuğuyla tanınan Ezgi Eyüboğlu’nun gözaltına alınması sanat dünyasında şok etkisi yarattı. Oyuncunun, soruşturma kapsamındaki diğer isimlerle olan bağlantısı ve kendisine yöneltilen suçlamaların detayları henüz netlik kazanmadı.

Operasyon Genişliyor

Daha önce Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gibi isimlerin ifade verdiği soruşturma dosyasında, Ezgi Eyüboğlu ile birlikte 7 isim daha gözaltına alındı.

