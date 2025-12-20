Ünlülere Narkotik Operasyonu Büyüyor: Mert Alaş ve 2 İsim Hakkında Yakalama Kararı!

Son dakika! Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve iş insanları Fatih Garipoğlu ile Gökmen Kadir Şeynova hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonun detayları haberimizde.

Ünlülere Narkotik Operasyonu Büyüyor: Mert Alaş ve 2 İsim Hakkında Yakalama Kararı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-12-2025 17:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sanat camiasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında şok bir gelişme yaşandı. Aralarında Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu gözaltı dalgasının ardından, savcılık bu kez rotayı dünyaca ünlü isimlere çevirdi. Moda dünyasının dev ismi Mert Alaş ile birlikte 2 iş insanı hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

Mert Alaş Hakkında Ağır Suçlama

Dünya çapında Madonna, Rihanna ve Kim Kardashian gibi isimlerle yaptığı çalışmalarla tanınan ve kamuoyunda "Madonna'yı soyan Türk" olarak anılan fotoğrafçı Mert Alaş için çıkarılan karar, dosyanın boyutunu gözler önüne serdi.

  • Suçlama: Mert Alaş, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

  • Kritik İsimler: Kararda adı geçen diğer isimler ise kamuoyunun yakından tanıdığı Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu ve iş ortağı Gökmen Kadir Şeynova oldu.

Soruşturma Sınır Ötesine mi Taşınıyor?

Genellikle yurt dışında yaşayan Mert Alaş hakkında verilen bu karar, uyuşturucu operasyonunun sadece yerel bir kullanıcı ağını değil, çok daha geniş bir organizasyonu kapsadığını düşündürdü. Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerin şu an Türkiye’de olup olmadığı merak konusu.

