Ünlülerden geçmiş olsun mesajları...

EZGİ MOLA



Geçmiş olsun Türkiye. Ne acı habere uyandık be... #deprem...

ŞAHAN GÖKBAKAR



Deprem... Çok üzücü, herkese çok geçmiş olsun...

ŞAHAN GÖKBAKAR

Değerli dostlar; şu an birlik olarak, dayanışma içinde, en hızlı şekilde enkaz altında kalanları çıkarma ve bölge insanına destek olma vakti. Bilgi kirliliği yaratmadan, yolları açık tutarak, panik olmadan ve yetkilileri dinleyerek çalışmalara yardımcı olun.

MELİKE İPEK YALOVA



7.4 diyolar. Endiseyle takip ediyorum. Hava berbat, kisin ortasi. Allah gercekten yardimcimiz olsun. Tum yetkililer ikaz ediyor; telefon hatlarini acik tutmaya lutfen gayret edelim.

DEMET AKALIN

Allahım sen bizi koru… Şu an teyzem aradı ağlayarak sıçradım uykumdan güneydoğuda deprem dedi Hatay, Maraş ay yazamıyorum bir haber var mı?