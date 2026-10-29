Ünlülerden 29 Ekim Çıkarması! Sosyal Medya Kırmızı Beyaz

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu anlamlı günde sanat dünyasının tanınmış isimleri de Cumhuriyet Bayramı heyecanını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesaplarından Türk bayraklı fotoğraflar ve özel mesajlar yayımlayan ünlüler 29 Ekim sevincini hep birlikte yaşadı. Kırmızı beyaz paylaşımlar kısa sürede dikkat çekerken ünlü isimlerin mesajları da bayram coşkusuna eşlik etti.

Ünlü İsimlerden Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sanat dünyasının pek çok tanınmış ismi Cumhuriyet Bayramı’nı sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. İbrahim Tatlıses, Bengü, Murat Boz ve Oğuzhan Koç da bu özel günde paylaşım yapan isimler arasında yer aldı.

Ünlülerin paylaşımları takipçilerine Cumhuriyet Bayramı heyecanını yeniden hissettirirken sosyal medyada da bayram havası oluşturdu. Kimi isimler Türk bayrağına yer verdi kimi ise Cumhuriyet’in anlamını vurgulayan mesajlarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Usta Sanatçılar da Coşkuya Ortak Oldu

Cumhuriyet Bayramı’nın heyecanına usta sanatçılar da katıldı. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray ve müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan da paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Eser Yenenler, Emre Altuğ ve İrem Helvacıoğlu da 29 Ekim’i kutlayan ünlüler arasında bulunurken, sanatçıların mesajları sosyal medyada bayram atmosferini güçlendirdi.

Sosyal Medyada Kırmızı Beyaz Görüntüler

Pınar Altuğ Atacan ve Aslı Enver de Cumhuriyet Bayramı paylaşımlarıyla öne çıkan isimler arasındaydı. Farklı alanlardan birçok ünlünün aynı gün yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı adeta kırmızı beyaza bürüdü.

Türkiye’nin dört bir yanında kutlanan 29 Ekim coşkusu ünlülerin mesajlarıyla dijital dünyaya da taşındı. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde paylaşılan fotoğraflar ve kutlama mesajları bu özel günün sevincini takipçilerle buluşturdu.