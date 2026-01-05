Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda son dakika! Şarkıcı Alya KKTC dönüşü gözaltına alındı. Doğukan Güngör ve Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 23 kişilik gözaltı listesi ve tüm detaylar...

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-01-2026 19:24

Magazin ve sanat dünyasını sarsan "uyuşturucu ve fuhşa aracılık" soruşturmasında yeni bir perde açıldı. İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen dev operasyon kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin listesi kabarırken, son hamle şarkıcı Alya’ya (Alya Şahinler) yapıldı.

KKTC Dönüşü Havalimanında Kelepçe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) İstanbul'a dönen şarkıcı Alya, İstanbul Havalimanı’nda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Alya'nın, diğer şüphelilerle birlikte ifade vermesi ve gerekli testlerden geçirilmesi bekleniyor.

 

26 şüpheliye yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. İşte emniyete götürülen o isimlerden bazıları:

  • Doğukan Güngör (Kızılcık Şerbeti oyuncusu)

  • Alya Şahinler (Şarkıcı)

  • Burak Altındağ (Sosyal medya fenomeni)

  • Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Gözde Anuk, Muzaffer Yıldırım ve daha fazlası...

Benzer Haberler
Rojin Tufan’dan Ozan Tufan’a Rojin Tufan’dan Ozan Tufan’a "Kıskançlık" Gözdağı: "Bu, Son Gülüşü Olur!"
Alişan’dan Alişan’dan "Kalkık Kaş" Açıklaması: "Sakin Olalım, Kaşlar Düştü!"
Vatandaşlığını Aldığı Topraklara Aşkıyla Gitti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’dan Sürpriz Tatil. Vatandaşlığını Aldığı Topraklara Aşkıyla Gitti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’dan Sürpriz Tatil.
Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu! Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
Magazin Dünyasında Şok Dalga: Doğukan Güngör Gözaltına Alındı! Magazin Dünyasında Şok Dalga: Doğukan Güngör Gözaltına Alındı!
Pınar Deniz’den Pınar Deniz’den "Zor" İtirafı: "Kaan Olmasa Çok Zorlanırdım!"
ÇOK OKUNANLAR
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
  • 31-12-2025 13:20

Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Aybüke Pusat’tan
  • 31-12-2025 14:50

Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!