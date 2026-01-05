Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!

Magazin ve sanat dünyasını sarsan "uyuşturucu ve fuhşa aracılık" soruşturmasında yeni bir perde açıldı. İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen dev operasyon kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin listesi kabarırken, son hamle şarkıcı Alya’ya (Alya Şahinler) yapıldı.

KKTC Dönüşü Havalimanında Kelepçe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) İstanbul'a dönen şarkıcı Alya, İstanbul Havalimanı’nda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Alya'nın, diğer şüphelilerle birlikte ifade vermesi ve gerekli testlerden geçirilmesi bekleniyor.

26 şüpheliye yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. İşte emniyete götürülen o isimlerden bazıları: