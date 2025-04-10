Ünlüler, Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Adalet İçin Adliyede

Mattia Ahmet Minguzzi davası başladı, yüzlerce kişi adalet için adliyeye koştu

Kadıköy’de acı bir şekilde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasının ilk duruşması bugün İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görüldü. Toplumun büyük tepkisini çeken cinayet davası için yüzlerce kişi adliye önünde bir araya geldi.

Ünlü isimlerden güçlü destek: "Başka Ahmetler olmasın"

Duruşmaya katılanlar arasında oyuncular Belçim Bilgin, Onur Tuna, sunucu Tanem Sivar ve şarkıcı Ece Seçkin de vardı. Ünlü isimler, hem Minguzzi ailesine destek vermek hem de şiddete karşı seslerini duyurmak için oradaydı.

Tanem Sivar: “Kalbimizi paramparça etti”

“Sonuna kadar ailenin yanındayız. Hepimiz Ahmet’i tanıyoruz gibi hissediyoruz. Dilerim en vicdanlı kararlar çıkar.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Belçim Bilgin: “Toplum ancak bütünleşerek iyileşebilir”

“Şiddetin normalleşmesine karşı çıkmak için buradayım. Başka Ahmetler katledilmesin. Mezarının tahrip edildiğini gördüğümde söyleyecek bir şey bulamadım. Toplum ancak bütünlük sağlayarak iyileşebilir.” dedi.

Onur Tuna: “17 yıl önce aynı acıyı yaşadım”

“Üniversite yıllarında ev arkadaşımı benzer şekilde kaybettim. Maalesef katili bulunamadı. Bunların bir daha yaşanmaması için buradayım. Ahmet’in ailesiyle tanıştım, yanlarında olmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Ece Seçkin: “Ahmet bizim evin oğlu gibiydi”

“Onu tanıma fırsatım olmadı ama bizim evin oğlu gibiydi. Bugün ailesine destek olmak ve adalet için buradayım. Ahmet’in ardından umut ve adalet doğacak. Emsal bir karar çıkarsa, milyonlarca Ahmet’in canı kurtulabilir. Adalete inanıyoruz.” diyerek duygularını dile getirdi.

Mattia’nın mezarına saldırı tepki çekti

Öte yandan duruşma gününde bir başka acı olay yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına saldırıldı, tahrip edilen mezar kısa sürede onarıldı. Olay, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.