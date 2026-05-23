Ünlüler Akın Etti! Ali Sunal ve İrem Sak, Ecem Erkek'in Yeni Oyununda Buluştu



BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Ecem Erkek'in hem yazıp hem de tek başına sahnelediği şarkılı tiyatro oyunu "Kara Kız" nihayet perdelerini açtı. 22 Mayıs Cuma akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'ndeki ilk gösteriminde seyirci karşısına çıkan oyun salondan büyük bir alkışla ayrıldı.

90'lar Nostaljisi ve Altın Günleri



Meltem Bozoflu'nun yönettiği oyun bizi 90'ların o hep özlenen mahalle kültürüne iç içe geçmiş aile ilişkilerine ve bir genç kızın büyüme sancılarına ortak ediyor. Sahnedeki canlı müzikle birleşen hikaye Ecem Erkek'in mizahi gücüyle birleşince salondaki kahkahalar oyun boyunca hiç eksilmedi.

Üstelik bu hikaye bildiğimiz pırıltılı prenses masallarından çok uzakta duruyor. "Kara Kız" pazardan alınmış yün elbisesi, altına çektiği taytı ve ayağındaki patiğiyle annesinin altın gününde göbek atan, hepimizin çok yakından tanıdığı o mahalle kızının trajikomik büyüme hikayesi. İzlerken pek çok sahnede "Biz de tam olarak böyleydik" hissiyatını yakalamak mümkün.

Sanat Dünyası da İlk Gecede Yanındaydı



Ecem Erkek'i bu ilk heyecanında oyuncu dostları da yalnız bırakmadı. Prömiyere katılanlar arasında Ali Sunal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Yüsra Geyik, Yıldıray Şahinler, Emel Yıldırım ve İrem Sak gibi isimler vardı. Gösterim sonrası kuliste tebrikleri kabul eden Erkek, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir açılışa imza atmış oldu.

"Kara Kız" sezon boyunca Zorlu PSM ve farklı sahnelerde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Yolunuz düşerse bu nostaljik yolculuğu kaçırmayın.