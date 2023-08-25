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Ünlü yıldızlardan Zevula’ya tam destek

Gökçer Turan ve Birkan Şener’in kurduğu Zevula grubu, ilk single projesinde Osman Kaya ile bir araya geldi. “Bir Sen” adlı şarkı, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Mustafa Ceceli' deb Sinan Akçıl ' a , Nükhet Duru'dan Onur Mete'ye sanat dünyasının yıldız isimleri, şarkıyı sosyal medya hesaplarında paylaşarak desteklerini gösterdi.

Ünlü yıldızlardan Zevula’ya tam destek
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 25-08-2023 12:05

Müzik dünyası bu şarkıyı konuşuyor! Gökçer Turan ve Birkan Şener’in kurduğu Zevula grubunun Osman Kaya ile iş birliği yaptığı ilk single projesi “Bir Sen”, büyük beğeni topladı. Soykan Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan şarkı müzikseverlerden tam not aldı.

ÜNLÜ YILDIZLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Zevula ve Osman Kaya’ya sanat dünyasından da büyük destek geldi. Aralarında Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Pınar Soykan, Nükhet Duru, Suat Suna, Ekin Uzunlar ve Onur Mete’nin de bulunduğu çok sayıda yıldız sanatçı, şarkıyı sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

SİBEL CAN DİNLEMEYE DOYAMADI!

Sözleri Meral Turan’a, müziği ve düzenlemesi Gökçer Turan ile Birkan Şener’e ait “Bir Sen”i en çok beğenen isimlerden biri de müziğin dev ismi Sibel Can oldu. Can, orkestrasında yer alan müzisyenlerden Osman Kaya’ya bir konserinde şarkıyı söyletti. Sibel Can, dinlemeye doyamadığı eseri konserde tam iki kez okutturdu.

FARKLI SANATÇILARLA YENİ ŞARKILAR YOLDA

Profesyonel müzik yolculuklarına iddialı bir çıkış yaparak başlayan Zevula, single projelerine farklı sanatçılarla devam edecek. Grup, yeni feat çalışmalarını peş peşe yayınlayacak.

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