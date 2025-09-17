Ünlü yıldızlar “Fora” oyununda buluştu

Yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği “Fora” tiyatro oyunu, ünlü oyuncuları bir araya getirdi. Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz’in rol aldığı oyun, tiyatroseverlerle 29. İstanbul Tiyatro Festivali’nde buluşacak.

Festival kapsamında perdelerini açıyor

Luz Creative imzası taşıyan oyun, festival kapsamında 4-5 Kasım’da ParibuArt’ta prömiyer yapacak ve sezon boyunca sahnede kalacak. Oyun, hem mizahi hem dokunaklı diliyle izleyiciye aile bağları ve kuşak çatışması gibi temaları aktarıyor.

Tek perdelik tempolu oyun

Mert Öner’in yönetmenliğinde sahnelenecek olan 60 dakikalık tek perdelik oyun, “Hem bir lütuftur aile hem de bir lanet” sloganıyla öne çıkıyor. Oyun, bir cuma akşamı şık bir İtalyan restoranında geçen dört kişilik bir aile yemeği sahnesiyle başlıyor. İzleyici, sıradan gibi görünen bu sahne üzerinden aile içi çatışmaları ve bireylerin kendilerini bulma çabalarını deneyimliyor.

Yazar ve yapımcıdan övgü alan proje

Kitaplarıyla büyük ilgi gören Hikmet Hükümenoğlu’nun eseri olan oyun, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü aldı. Yapımcılığını üstlenen Nisan Ceren Özerten, projeyle ilgili olarak, “Bu oyun güçlü oyuncu kadrosu ve tempolu sahne akışıyla izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunacak” dedi.