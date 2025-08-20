Ünlü Sunucu Zuhal Topal’dan Cesur Paylaşım: “Yaş 48, Yanlış Anlaşılmasın”

Zuhal Topal, ailesiyle birlikte tatil yaptığı Bodrum Türkbükü’nden bikinili pozunu paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sunucu, gönderisine “Yaş 48, yanlış anlaşılmasın” notunu düştü.

Bodrum Tatilinden Renkli Kareler

Yoğun televizyon projelerinin ardından ailesiyle Bodrum’da tatil yapan Zuhal Topal, güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Instagram hesabından bikinili pozunu paylaşan Topal’a hayranlarından binlerce beğeni ve yorum geldi.

35 Kilo Vermişti

Ünlü sunucu, 2 yıl içinde tam 35 kilo vermesiyle dikkat çekmişti. Sağlıklı yaşamına önem veren Topal, düzenli doktor kontrolü ve özel beslenme programı sayesinde formunu koruyor.

Çörek Otu Yağı Sırrı

Zuhal Topal, beslenme alışkanlıklarıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Az ve sık yemek yiyorum. Her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor ve iştahımı dengeliyor. Sevdiğim işi yapmanın yanı sıra bu küçük sırrımla enerjimi hep yüksek tutuyorum. Sizlere de öneririm.”