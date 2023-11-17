Advert

Ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti

Metin Uca, yoğun bakım tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü ismin cenazesi, sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak inceleme için Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-11-2023 09:03

Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında yoğun bakımda tedavi gören ünlü sunucu Metin Uca, yaşamını yitirdi. Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda geçirdiği süreç sonucunda Metin Uca, hayatını kaybetti. Ünlü sunucunun cenazesi, sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak incelemek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Metin Uca’mızı kaybettik, kalbimiz acıyor." ifadelerini paylaştı.

Benzer Haberler
Kubilay Aka'nın Hugh Jackman hayali! Kubilay Aka'nın Hugh Jackman hayali!
Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması: 7 yıllık ilişkimin maşallahı var Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması: 7 yıllık ilişkimin maşallahı var
Ayça Ayşin Turan’ın yeni partneri belli oldu Ayça Ayşin Turan’ın yeni partneri belli oldu
Defne Samyeli dikiz aynasını kendisine siper etti: Saçma sapan bir yerde çekmeyin! Defne Samyeli dikiz aynasını kendisine siper etti: Saçma sapan bir yerde çekmeyin!
İrem Derici: ‘Özgürlüğümü kıskanıyorlar’ İrem Derici: ‘Özgürlüğümü kıskanıyorlar’
İrem Helvacıoğlu: Garsonluk ve tezgahtarlık yaptım! İrem Helvacıoğlu: Garsonluk ve tezgahtarlık yaptım!
ÇOK OKUNANLAR
Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
  • 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı
  • 13-11-2023 09:12

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı

Fatih Altaylı yazdı: Patlak lastik Michelin
  • 14-11-2023 19:18

Fatih Altaylı yazdı: Patlak lastik Michelin