Ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti

Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında yoğun bakımda tedavi gören ünlü sunucu Metin Uca, yaşamını yitirdi. Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda geçirdiği süreç sonucunda Metin Uca, hayatını kaybetti. Ünlü sunucunun cenazesi, sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak incelemek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Metin Uca’mızı kaybettik, kalbimiz acıyor." ifadelerini paylaştı.