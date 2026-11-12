Meryem Uzerli’den Halit Ergenç’i Şaşırtan Sözler!

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli yıllar sonra Halit Ergenç'le yeniden aynı projede buluştu. Dizide Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Ergenç'le yaklaşık 15 yıl sonra kamera karşısına geçen oyuncu bu buluşmayla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Uzerli'nin “Yaşlandık” sözleri ise kısa sürede dikkat çekti.

Meryem Uzerli'yi Dünya Çapında Tanıtan Rol: Hürrem Sultan

Almanya'nın Kassel kentinde doğup büyüyen Meryem Uzerli 2011 yılında yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Hem Türkiye'de hem yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu tükenmişlik sendromu nedeniyle diziden ayrılmıştı.

Aradan geçen yıllarda farklı projelerde yer alan Uzerli şimdi de Sabahattin Ali'nin unutulmaz romanı Kürk Mantolu Madonna'nın film uyarlamasında Maria Puder karakterini canlandırmaya hazırlanıyor. Ancak yapım için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

15 Yıl Sonra Aynı Projede Buluştular

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Muhteşem Yüzyıl'ın ardından Özcan Alper'in yönettiği İmroz'da Bahar filminde yeniden bir araya geldi. Gökçeada'da çekilen film kayıplarıyla yüzleşen yazar Arif ve Sonya'nın ikinci bahar hikâyesini anlatıyor.

Dünya prömiyerini Mısır'daki El Gouna Film Festivali'nde yapan yapımın kırmızı halı görüntüleri de uzun süre konuşulmuştu. İkilinin sette sirtaki yaptığı görüntüler de sosyal medyada ilgi görmüştü. Filmin Türkiye'de Ocak 2027'de Prime Video'da yayınlanması bekleniyor.

“Halit'i Gördüm ve 'Ah Yine mi?' Dedim”

Uzerli, yıllar sonra eski rol arkadaşıyla kamera karşısına geçmenin kendisi için nasıl bir deneyim olduğunu da anlattı.

“Halit ile yıllar sonra bir araya geldik. Yaşlandık. Aynı anda geliştik. Filmdeki ilk sahnede Halit'i gördüm ve 'Ah, yine mi?' dedim” diyen oyuncu Muhteşem Yüzyıl döneminden de eğlenceli bir anısını paylaştı.

Uzerli o yıllarda Halit Ergenç'in kendisini çok konuşkan bulduğunu, sette neredeyse hiç susmadığını söyledi. Ünlü oyuncu aradan geçen zamanda bu özelliğinin de değiştiğini esprili bir dille anlattı.