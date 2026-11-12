Afra Saraçoğlu İçin Savcılık Hamlesi! Hesaplar Tek Tek Bulundu

Son dönemde hem rol aldığı projelerle hem özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu hakkında dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Ünlü oyuncunun menajerlik şirketi sosyal medyada Saraçoğlu'nu hedef alan paylaşımlara karşı hukuki adım attığını duyurdu. Şirket oyuncu hakkında hakaret, aşağılama ve hedef gösterme içeren paylaşımlar yapan hesapların tespit edildiğini ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sosyal Medyadaki Paylaşımlar İçin Harekete Geçildi

Menajerlik şirketinin açıklamasına göre Afra Saraçoğlu son dönemde sosyal medya üzerinden sistematik ve organize şekilde yapılan hakaret ve aşağılama içerikli paylaşımların hedefi oldu. Şirket söz konusu içerikleri yakından takip ettiklerini ve gerekli incelemelerin ardından harekete geçtiklerini belirtti.

Açıklamada bu paylaşımları yapan hesapların tespit edildiği ve duyurunun yapıldığı gün itibarıyla sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Şirket ayrıca hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve gerekli yasal girişimleri sürdüreceklerini vurguladı.

Menajerlik şirketi eleştiri ile hakaretin birbirine karıştırılmaması gerektiğine de dikkat çekti. Açıklamada ifade özgürlüğü ile sistematik linç girişimi arasındaki sınırın herkes tarafından gözetilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Afra Saraçoğlu Son Dönemde Neler Yaşadı?

Öte yandan Afra Saraçoğlu son aylarda özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmedi. Oyuncu, nisan ayından bu yana iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile aşk yaşadığı iddialarıyla konuşuluyordu. İkili, birlikte görüntülenmeleriyle de dikkat çekmişti.

Saraçoğlu'nun adı daha önce Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le anılmış, ikilinin ayrılığı 2024 yazında gündeme gelmişti. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaştığı A.B.İ. dizisine de haziran ayında veda etmişti.

Menajerlik şirketinin açıklamasında suç duyurusuna neden olan paylaşımların tam olarak hangileri olduğu ya da hangi gelişmeye tepki gösterildiği ise belirtilmedi. Hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.