Kayahan’ın Unutulmaz Eserleri Sahneye Taşınıyor

Kayahan’ın unutulmaz şarkıları, “Odalarda Işıksızım” müzikaliyle sahneye taşınıyor. Beste Açar hem rol alacak hem de babasının eserlerini seslendirecek.

Kayahan’ın Unutulmaz Eserleri Sahneye Taşınıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 20:07

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan’ın şarkıları bu kez tiyatro sahnesinde hayat bulacak. Usta sanatçının sevilen eserleri kalabalık bir orkestra ve oyuncu kadrosuyla müzikal olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Odalarda Işıksızım” adı verilen gösteri 11 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek. Üstelik bu özel projede Kayahan’ın kızı Beste Açar da hem oyuncu hem solist olarak yer alacak.

Kayahan Şarkılarıyla Aşk Hikâyesi Anlatılacak

Müzikalde yalnızca Kayahan’ın şarkıları seslendirilmeyecek aynı zamanda Yeşilçam filmlerini aratmayan bir aşk hikâyesi de sahneye taşınacak. Hikâyenin merkezinde ise emekli bir zabıta müdürünün geçmişi ve yarım kalan aşkı bulunuyor.

Kayahan hayranı gurbetçi bir aile biriktirdikleri parayla bir Kayahan konseri düzenlemek istiyor. Ancak anlaştıkları organizatör pek güvenilir biri çıkmıyor. Üstelik bölgenin zabıta müdürü Osman da konserin gerçekleşmemesi için elinden geleni yapıyor. Bunun nedeni ise oldukça duygusal: Yıllar önce kendisini terk eden eşiyle evlilik şarkıları bir Kayahan eseri. Bu şarkıları her duyduğunda eski günleri hatırlayan Osman anılarıyla yüzleşmekten kaçıyor.

Beste Açar Hem Oyuncu Hem Solist

Projede Beste Açar babasının şarkılarını seslendirmenin yanı sıra Türkan karakterine de hayat verecek. Ona sahnede Erdal Çelik, Erdinç Erişmiş, Burçin Bildik ve opera sanatçısı Gonca Birol Bahar gibi isimler eşlik edecek.

Oyuncu kadrosunda Kahraman Sivri, Soner Türker, Tayfun Yılmaz, Gökhan Yetiş, Türkan Halilova, Caner Tör, Arzu Yılmaz, Efe Yeşilay ve Yaman Sivri de bulunuyor.

Dev Orkestra Sahne Alacak

Müzikalde Sinema Senfoni Orkestrası şef Özgür Sevinç yönetiminde Kayahan’ın eserlerini seslendirecek. Projenin yönetmenliğini ise Hakan Altıner üstleniyor.

11 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek “Odalarda Işıksızım” Kayahan şarkılarını sevenleri hem müzik hem aşk dolu bir hikâyeyle buluşturacak.

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