Ferhat Göçer’den Ezber Bozan Açıklama: “Telif Aktivistiyim”

Ferhat Göçer, COP31 kapsamında yaptığı konuşmada sanatın gücünü, telif haklarının önemini ve yapay zekânın kontrolsüz kullanımının yaratabileceği riskleri anlattı.

Ferhat Göçer’den Ezber Bozan Açıklama: “Telif Aktivistiyim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 19:12

Şarkıcı ve MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer Antalya’da düzenlenen COP31 zirvesinde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında konuşan Göçer müziğin ve sanatın insanları değiştirme gücüne dikkat çekti. Yapay zekâdan telif haklarına kadar pek çok konuya değinen ünlü sanatçı sanatçı emeğinin korunması gerektiğini de özellikle vurguladı.

“Sanat İnsanların Davranışlarını Değiştirebilir”

9-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31’de Ferhat Göçer de söz aldı. Creative Türkiye Talks programındaki “Davranışı Değiştiren Kreatif Güç: Kültür ve Davranış” başlıklı panelde konuşan Göçer sanatın toplumsal sorunlar karşısında önemli bir etkisi olduğunu anlattı.

Konuşmasına düşünür Spinoza’dan alıntıyla başlayan Göçer insanın doğanın sahibi değil, bir parçası olduğunu hatırlattı. Kendini hem hekim hem müzisyen hem binlerce eser sahibinin emeğini temsil eden MSG’nin başkanı olarak tanımladı.

Müziğin insanlarda bıraktığı etkiye değinen Göçer bazen bilimsel bir raporun unutulabildiğini ancak bir şarkının tek cümlesinin bile insanı derinden etkileyebildiğini söyledi. Bilimin değişimin neden gerekli olduğunu anlattığını sanatın ise insanlara değişme isteği verebildiğini ifade etti. Türkiye’den örnek olarak Tarkan’ın Hasankeyf’in korunmasına verdiği desteği hatırlattı.

“Telif Hakları Aktivistiyim”

Göçer’e göre doğanın korunması kadar sanatçıların üretmeye devam edebilmesi de önemli. Bunun için eser sahiplerinin emeğinin ve telif haklarının güvence altına alınması gerektiğini söyledi. Sanatın dönüştürücü gücünün geleceğe taşınmasında telif haklarının büyük rol oynadığını vurguladı.

Yapay Zekâ İçin Sorumluluk Uyarısı

Konuşmasında yapay zekâya da değinen Göçer teknolojinin nasıl kullanılacağının en az gelişimi kadar önemli olduğunu belirtti. Ona göre asıl tehlike teknolojinin kendisinden çok onu kontrolsüz hırsla kullanan insanlarda.

COP31 kapsamında Tarkan da “Uyan” şarkısını İngilizceye uyarlayarak “Wake Up” adıyla seslendirmişti. Böylece sanatın çevre bilincini yaymadaki gücü bir kez daha gündeme geldi.

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