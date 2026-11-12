Deniz Seki’nin Yıllarca Sakladığı Gerçek Duygulandırdı!

Deniz Seki, 2005 yılında yayımladığı “Doyamadım” şarkısının bilinmeyen hikâyesini anlattı. Ünlü sanatçının babasıyla ilgili itirafı herkesi duygulandırdı.

Deniz Seki’nin Yıllarca Sakladığı Gerçek Duygulandırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 22:15

Deniz Seki, yıllar önce çıkardığı ve hafızalara kazınan “Doyamadım” şarkısıyla bambaşka bir nedenle gündeme geldi. Sosyal medyada bir kullanıcının şarkı sözlerini eleştirmesi üzerine sessiz kalmayan ünlü şarkıcı eserin arkasındaki gerçek hikâyeyi anlattı. Seki’nin açıklaması şarkıyı bugüne kadar farklı bir anlamla dinleyenleri de duygulandırdı.

2005 yılında yayımlanan “Doyamadım” aradan geçen yıllara rağmen dinleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak şarkının sözlerinin ardında pek çok kişinin bilmediği oldukça özel bir hikâye varmış.

Sosyal Medyadaki Eleştiriye Yanıt Verdi

Her şey bir sosyal medya kullanıcısının “Doyamadım” şarkısının sözleriyle ilgili yaptığı yorumla başladı. Kullanıcı özellikle “Biri geldi aldı elimden doyamadım” sözlerini eleştirdi ve bu anlatımı sevmediğini dile getirdi.

Yorumunda insanın elinden alınan şeyleri unutabileceğini ve düzgün sevilmeye değer bir şeyin kolayca kaybedilmeyeceğini savunan kullanıcı şarkıya yönelik tepkisini açıkça ortaya koydu.

Bu eleştiri Deniz Seki'nin de dikkatinden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, yoruma verdiği yanıtla şarkının yıllardır bilinmeyen hikâyesini ilk kez bu kadar açık şekilde paylaştı.

“Ben Bu Şarkıyı Rahmetli Babama Yazdım”

Deniz Seki eleştiriye verdiği yanıtta şarkının aslında rahmetli babası için yazıldığını açıkladı. Sanatçı takipçisine şöyle seslendi:

“Canım nerenden anladığına bağlı. Ben bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Elimden onu alan Allah olduğu için hesabını soramadım haliyle belki böyle dinlediğinde sevebilirsin.”

Seki'nin bu sözleri şarkının anlamını bilmeyenler için oldukça çarpıcı bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Şarkıda anlatılan ayrılığın bir aşk hikâyesinden değil babasını kaybetmenin acısından ilham aldığı anlaşıldı.

Yıllardır dinlenen bir şarkının ardındaki bu kişisel hikâye sosyal medyada da ilgi gördü. Deniz Seki'nin içten yanıtı, “Doyamadım”ı dinleyenlerin gözünde esere bambaşka bir anlam kazandırdı.

Benzer Haberler
Meryem Uzerli’den Halit Ergenç’i Şaşırtan Sözler! Meryem Uzerli’den Halit Ergenç’i Şaşırtan Sözler!
Afra Saraçoğlu İçin Savcılık Hamlesi! Hesaplar Tek Tek Bulundu Afra Saraçoğlu İçin Savcılık Hamlesi! Hesaplar Tek Tek Bulundu
Jennifer Lopez’den Olay Görüntü! 57 Yaşında Nefes Kesti Jennifer Lopez’den Olay Görüntü! 57 Yaşında Nefes Kesti
Kayahan’ın Unutulmaz Eserleri Sahneye Taşınıyor Kayahan’ın Unutulmaz Eserleri Sahneye Taşınıyor
Ferhat Göçer’den Ezber Bozan Açıklama: “Telif Aktivistiyim” Ferhat Göçer’den Ezber Bozan Açıklama: “Telif Aktivistiyim”
Berdan Mardini’den Milyonluk Hamle! Market Devleriyle Anlaştı Berdan Mardini’den Milyonluk Hamle! Market Devleriyle Anlaştı
ÇOK OKUNANLAR
Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!
  • 12-11-2026 11:11

Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!