Ünlü spiker bikinili pozlarıyla beğeni topladı

Ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, bir dönem Can Yaman ile yaşadığı aşk sayesinde ülkemizde tanınmıştı. Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Loris Karius ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde sıkça yer alan Leotta, kısa bir süre önce doğum yapmıştı. Doğumun ardından hızla eski formuna kavuşan Leotta, fit vücuduyla adeta şov yaptı ve doğum kilolarını verdiğini dosta düşmana duyurdu.

Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra Loris Karius ile aşk yaşamaya başlayan güzel spiker, magazin dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Leotta, bu beraberlikten bir bebek sahibi olmuş ve doğum sonrası vücuduna özen göstererek hızla forma girmişti.

Sosyal medyada siyah bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çeken Diletta Leotta, fit görüntüsüyle beğeni topladı. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören Leotta'nın paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.