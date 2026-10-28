Ünlü Şarkıcı Yusuf Güney'den Çarpıcı Sözler: "Müzik Aşkı Tekrar Filizlendi"

Son dönemde yaptığı açıklamalarla ve astral seyahate olan ilgisiyle gündem olan Yusuf Güney mesleğine geri dönüyor. Şarkıcı yeni şarkılar yapacağını ve sahnelere döneceğini açıkladı. Güney yapacağı şarkıların türü hakkında da bilgi verdi. İşte detaylar...

Eski Tarzına Dönüyor ve Yeni Şarkılar Hazırlıyor

Yusuf Güney katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Müzik sektörünü değerlendiren şarkıcı geçmiş dönemde yapılmış eserleri özlediğini ve artık bu tarz parçaların yapılmadığını söyledi. Müziğe döneceğini açıklayan Güney, "İlk zamanlarımdaki tadı veren şarkılar yapmak istiyorum. Müzik aşkı tekrar filizlendi bende." ifadelerini kullandı.



Müzik Piyasası Değişiyor!

Yusuf Güney müziğe geri dönüyor. "İlk zamanlarımdaki tadı veren şarkılar yapmak istiyorum. Müzik aşkı tekrar filizlendi bende. İyi solistler var olmalı. Onların yokluğu müzik piyasasını değiştirebiliyor." https://t.co/GqYFVMNisB — Populicc (@populicc) October 28, 2026



İyi solistlerin piyasadan çekilmesiyle müzik dünyasının olumsuz etkilendiğini ima eden Yusuf Güney "İyi solistler var olmalı. Onların yokluğu müzik piyasasını değiştirebiliyor." dedi.