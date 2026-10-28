Kadir Ezildi'nin Yatak Odası Paylaşımındaki O Detay Gözlerden Kaçmadı: O Fotoğraf Olay Oldu!

Ekranların sevilen yüzü, titizliği ve neşeli kişiliğiyle tanınan Kadir Ezildi sunduğu başarılı programların yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü sunucu bu kez yatak odasından yaptığı bir ayna selfiesiyle takipçilerini şaşırttı. Eşi Gamze Türkmen ile olan mutlu karelerini sergileyen Ezildi'nin aynanın kenarına iliştirdiği alışılmışın dışındaki yakın plan fotoğraf detayı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Temizlik Avcıları'ndan Ekranların Vazgeçilmez İsmi Oldu

Titizliği ve kendine has esprili üslubuyla Temizlik Avcıları, Temizlik Benim İşim ve son olarak En Hamarat Benim programlarıyla milyonların evine konuk olan Kadir Ezildi samimi tavırlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitleine ulaştı. Girdiği evlerde en küçük toz tanesini dahi kaçırmayan titiz yapısını sosyal medyadaki günlük yaşamına da yansıtan ünlü isim attığı her adımla yakından takip ediliyor. Özellikle 2025 yılında Gamze Türkmen ile hayatını birleştirmesi nişan ve düğün süreçlerindeki renkli paylaşımlarıyla magazin basınının markajında yer almaya devam ediyor.

Ayna Selfiesindeki Sır: Gamze Türkmen Fotoğrafının Üzerindeki Yakın Plan Göz ve Kaş Detayı

Evlendikten sonra da eşiyle birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Kadir Ezildi bu kez yatak odasında çektiği ayna karşısındaki pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımda yer alan siyah-beyaz karede Kadir Ezildi ile eşi Gamze Türkmen'in samimi bir pozunun bulunduğu görülürken bu fotoğrafın hemen üzerinde yer alan başka bir detay gözlerden kaçmadı.

Çiftin birlikte çekilen karesinin hemen üst kısmına iliştirilen; yüzün yalnızca bir bölümünün özellikle de kapalı göz, kirpik ve kaş detayının yer aldığı yakın plan siyah-beyaz fotoğraf takipçilerin kafasını karıştırdı. Kendi yüzünün o sanatatsal ve yakın plan halini aynanın kenarına asmayı tercih eden ünlü sunucunun bu alışılmışın dışındaki tercihi, ayna selfiesinin önüne geçerek sosyal medyada adeta esprili yorumların hedefi oldu. Kadir Ezildi'nin bu ilginç dekorasyon tercihi, sevenleri tarafından merakla incelendi.