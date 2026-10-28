6 Aylık Hamile Alina Boz ve Umut Evirgen'den Bebek Açıklaması: "Benim Gibi Olmasın!"

6 aylık hamile Alina Boz ile eşi Umut Evirgen Nişantaşı'nda görüntülendi. Umut Evirgen'in doğacak kızı için yaptığı "Benim gibi olmasın" itirafı!

6 Aylık Hamile Alina Boz ve Umut Evirgen'den Bebek Açıklaması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 17:28

Ekranların sevilen güzel oyuncusu Alina Boz ile başarılı işletmeci ve yönetmen eşi Umut Evirgen şimdilerde anne baba olmak için gün sayıyor. 2023 yılının Aralık ayında nikah masasına oturan ve bebek bekledikleri müjdesiyle magazin gündeminde büyük yankı uyandıran mutlu çift geçtiğimiz saatlerde City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Hamileliğinde altıncı aya giren Alina Boz'un neşeli halleri dikkat çekerken çiftin doğacak kızları hakkında yaptığı esprili ve samimi açıklamalar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"Hamilelik Sürecim Çok Rahat Geçiyor Doğum Türkiye'de Olacak"

Nişantaşı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan hamile anne aday Alina Boz hamilelik sürecinin son derece konforlu ilerlediğini belirtti. Bu özel dönemde setlere ara verdiğini ve vaktini kültürel aktivitelerle değerlendirdiğini söyleyen güzel oyuncu "Çok rahat bir hamilelik geçiriyorum. Vaktimi sinemaya, tiyatroya giderek ve bol bol belgesel izleyerek geçiriyorum. Aşerme gibi bir durumum da olmadı" diyerek hamilelik sırrını paylaştı. Doğumun yurt dışında değil Türkiye'de gerçekleşeceğini de sözlerine ekleyen çift heyecanlarını açıkça dile getirdi.

Umut Evirgen'den Eşine ve Kızına Göz Kamaştıran İltifat: "Benim Gibi Kara Olmasın!"

Sohbetin en neşeli ve dikkat çekici anı ise çiftin doğacak kızlarının kime benzemesini istedikleri sorulduğunda yaşandı. Alina Boz eşinin çalışkanlığına ve hızlı karar alma becerisine olan hayranlığını dile getirerek kızının da babasının bu özelliklerini taşımasını istediğini belirtti.

Sözü devralan Umut Evirgen ise yaptığı esprili ve eşine olan hayranlığını gözler önüne seren açıklamasıyla herkesi güldürdü. Kızının fiziksel olarak tamamen annesine benzemesini arzuladığını vurgulayan ünlü isim "Yüzde 100 annesine çeksin. Güzelliği... Benim gibi kara olmasın" diyerek Alina Boz'a iltifatlar yağdırdı. Çift bebek bakımında ise tam bir görev paylaşımı yapacaklarını Alina Boz'un bir süre kızıyla ilgileneceğini Umut Evirgen'in ise her adımda eşine büyük bir destek olacağını belirtti.

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