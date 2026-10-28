Hülya Avşar Yeniköy Sahili'nde Köpeğiyle Yürüyüş Yaparken Görüntülendi!

Hülya Avşar Yeniköy Sahili'nde köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi! Ünlü sanatçının sahil turundan keyifli ve doğal anları haberimizde

Hülya Avşar Yeniköy Sahili'nde Köpeğiyle Yürüyüş Yaparken Görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 17:09

Türk sinema ve müziğin efsanevi ismi Hülya Avşar her zaman dikkat çeken fit görünümü ve enerjik halleriyle bir kez daha magazin objektiflerine takıldı. Yoğun temposuna rağmen sporunu ve yürüyüşlerini aksatmayan ünlü sanatçı İstanbul'un gözde mekanlarından Yeniköy Sahili'nde sevimli dostuyla birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. Sahil boyunca köpeğiyle birlikte keyifli anlar yaşayan Avşar’ın o doğal ve neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Yeniköy Sahili'nde Spor Rüzgarı

Semt sakinlerinin ve hayranlarının ilgi dolu bakışları arasında sahil boyunca yürüyüşünü sürdüren Hülya Avşar, sade spor tarzı ve neşeli tavırlarıyla çevresindekilerden tam not aldı. Hayatın koşmacasından uzaklaşarak köpeğiyle baş başa vakit geçiren ünlü sanatçı, fit yaşam tarzından taviz vermediğini bir kez daha kanıtladı. Basın mensuplarının da dikkatini çeken bu sempatik yürüyüş anları, kısa sürede sosyal medyanın da en çok konuşulan magazin kareleri arasına girdi.

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