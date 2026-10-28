Şebnem Dönmez Market Alışverişinde Görüntülendi: "Herkesi Tanırım"

Tarabya Sahili'nde görüntülenen Şebnem Dönmez rahat gezmeyi sevdiğini söyledi. Projelerindeki seçici tavrı ve samimi açıklamaları haberimizde.

Şebnem Dönmez Market Alışverişinde Görüntülendi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 17:11

Şebnem Dönmez İstanbul'un gözde sakin semtlerinden biri olan Tarabya'da objektiflere takıldı. Sahildeki bir markette doğal halleriyle meyve seçerken basın mensuplarının dikkatini çeken ünlü oyuncu hem günlük yaşamına dair keyifli detaylar paylaştı hem de kariyerindeki seçici tavrının altını çizdi. Samimi ve güler yüzlü tavırlarıyla her zamanki gibi tam not alan Dönmez semt sakinleriyle kurduğu sıcak bağı da gözler önüne serdi.

Buralarda Rahat Gezmeyi Seviyorum

Tarabya Sahili'nin sakin atmosferinde huzur bulduğunu belirten Şebnem Dönmez günlük yaşamına dair yaptığı açıklamada mahalle kültürüne olan sevgisini dile getirdi. Semtini ve insanlarını çok sevdiğini vurgulayan başarılı oyuncu "Buralarda rahat gezmeyi seviyorum. Oturduğum semti insanlarını da seviyorum. Böyle rahat rahat buradan gelip alışverişimi de yapabiliyorum. Herkesi de tanırım buralarda" sözleriyle dikkat çekti. Haftada birkaç gün mutlaka yürüyüşe çıkarak sahil havası aldığını belirten sanatçı bu doğallığı ile sevenlerinin bir kez daha kalbini kazandı.

Projelerinde Çok Seçici

Günlük hayatının yanı sıra kariyeri ve yeni projeleri hakkında da kısa bir değerlendirme yapan Şebnem Dönmez oyunculukta gösterdiği titizliği vurguladı. Sektördeki duruşunu özetleyen ünlü isim "Ben işim olunca konuşmayı seviyorum. Seçerken biraz seçici davranıyorum o yüzden her işe atlamayı doğru bulmuyorum. Projem olursa daha detaylı konuşuruz denk gelince" ifadelerini kullanarak ekranlara döneceği yeni projeler için ince eleyip sık dokuduğunun sinyalini verdi.

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