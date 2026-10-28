Vahide Perçin ve Kaan Mirac Sezen'li Centilmen Dizisinin Yeni Yönetmeni Belli Oldu

Centilmen dizisinin yeni yönetmeni ödüllü isim Soner Caner oldu! Vahide Perçin ve Kaan Mirac Sezen'li dizinin çekim detayları haberimizde.

Vahide Perçin ve Kaan Mirac Sezen'li Centilmen Dizisinin Yeni Yönetmeni Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 16:42

Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği kod adı Centilmen dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Kaan Mirac Sezen ve İlsu Demirci'yi buluşturan yapımda ilk etapta anlaşmaya varılan yönetmen Ece Erdek projeden ayrılmıştı. Merakla beklenen bayrak değişiminin ardından dizinin yeni yönetmeni belli oldu. Sektörün başarılı ve ödüllü isimlerinden Soner Caner projenin yönetmen koltuğuna oturdu.

Altınkıranlar Holding'in Taht Savaşları

Cumhuriyet döneminde kurulan köklü ve dev bir şirket olan Altınkıranlar Holding'in merkezinde yaşanan çekişmeleri, hırsları ve taht savaşlarını konu alan dizi güçlü senaryosuyla şimdiden büyük merak uyandırdı. Hikayenin merkezinde yer alan pazarcının oğlu Arif'in aslında Altınkıranlar ailesinin bir ferdi olduğunun ortaya çıkması şirket içindeki tüm dengeleri altüst edecek.

Önümüzdeki Haftalarda Sete Çıkıyor

Hazırlık süreçleri tüm hızıyla süren ve oyuncu kadrosuyla göz dolduran Centilmen'in yönetmen değişikliğinin ardından önümüzdeki haftalarda sete çıkması tahmin ediliyor. Güçlü yapım ekibi ödüllü yönetmeni ve usta oyunculardan oluşan kadrosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanan yapımın ekran yolculuğu şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

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