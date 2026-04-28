Ünlü Şarkıcı Rober Hatemo'yu Korkutan Olay: "Zihnimi Okuyorlar!"

Şarkıcı Rober Hatemo'nun "kıymalı börek" korkusu! Sadece düşündüğü şeyin reklam olarak karşısına çıkması ünlü ismi şoke etti: "Bu algoritma nasıl düşündüğümü biliyor?"

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-04-2026 10:51

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teknolojinin ve algoritmaların ulaştığı boyuta dair yaşadığı şaşkınlığı ve korkuyu dile getirdi. Sabah uyandığında sadece zihninden geçen bir düşüncenin kısa süre sonra telefon ekranına reklam olarak düşmesi, ünlü ismi hayretler içinde bıraktı.

"Sadece Düşündüm, Konuşmadım Bile"

Rober Hatemo, yaşadığı ilginç olayı takipçilerine şu sözlerle anlattı: Sabah yataktan kalktığında canının kıymalı börek çektiğini ve bunu yapmayı planladığını belirten şarkıcı, o sırada evde yalnız olduğunu ve bu düşüncesini kimseyle sesli olarak paylaşmadığını vurguladı. Ancak telefonunu eline alıp sosyal medyaya girdiğinde, karşısına çıkan ilk reklamın kıymalı börek üzerine olması Hatemo'yu adeta şoke etti.

"Bu Gerçekten Çok Korkunç"

Yaşadığı durumu "şaka gibi" ve "korkutucu" olarak nitelendiren ünlü sanatçı, algoritmaların çalışma prensibine dair endişelerini şu sorularla dile getirdi:

“Bu nasıl bir algoritma? Ben konuşmadım ki, yalnızım zaten kime konuşacağım? Şaka gibi ya. Yani algoritma düşündüğünü nasıl önüne çıkartabiliyor? Bu gerçekten çok korkunç. Size de oluyor mu?"

Sosyal Medyada "Dijital Takip" Tartışması

Rober Hatemo'nun bu paylaşımı, dijital dünyada verilerin işlenmesi ve kişisel mahremiyet konularını yeniden tartışmaya açtı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Hatemo'nun paylaşımının altına benzer deneyimler yaşadıklarına dair yorumlar bıraktı. Bazı kullanıcılar bu durumu "tesadüf" olarak nitelendirse de, büyük bir çoğunluk akıllı cihazların ve uygulamaların kullanıcı alışkanlıklarını, konum verilerini ve hatta dolaylı yoldan tahminleme modellerini kullanarak bu tarz "zihin okuma" hissi yaratan sonuçlar çıkardığına dikkat çekti.

Benzer Haberler
Melisa Döngel’den Bomba Evlilik İtirafı Melisa Döngel’den Bomba Evlilik İtirafı
Lüks Villayı Değil Apartman Dairesini Seçti! Hakkı Bulut’un Şaşırtan Evi Lüks Villayı Değil Apartman Dairesini Seçti! Hakkı Bulut’un Şaşırtan Evi
Demet Akalın'ın Acı Günü: Sosyal Medyada Yürek Yakan Paylaşım Demet Akalın'ın Acı Günü: Sosyal Medyada Yürek Yakan Paylaşım
Seda Sayan’dan Olay Öneri: Seda Sayan’dan Olay Öneri: "İstanbul’a Pasaportla Girilmeli"
Merve Boluğur Yazı Getirdi: Alaçatı'dan İddialı Tatil Pozları! Merve Boluğur Yazı Getirdi: Alaçatı'dan İddialı Tatil Pozları!
Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç'ın Gala Taktiği: Basından Kaçış! Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç'ın Gala Taktiği: Basından Kaçış!
ÇOK OKUNANLAR
Rıza Tamer'in Ölümünde Şüphe: Menajerlik Şirketinden Önemli Açıklama
  • 22-04-2026 12:07

Hande Yener Savcı Karşısında:
  • 24-04-2026 14:06

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
  • 27-04-2026 10:40

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor
  • 25-04-2026 09:51

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf:
  • 27-04-2026 14:15

