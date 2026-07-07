Ünlü Şarkıcı Göksel'in Bodrum Tatili: "Denizin ve Güneşin Tadını Çıkardı!"

Göksel yoğun geçen konser maratonuna keyifli bir tatil arası vererek rotasını Ege'ye çevirdi. Yaz sezonunun yorgunluğunu atmak ve enerji depolamak adına Bodrum'u seçen ünlü sanatçı Yalıkavak'ın gözde plajlarından birinde objektiflere yansıdı. Her zamanki gibi zarafetinden ödün vermeyen tamamen doğal ve huzurlu halleriyle dikkat çeken başarılı şarkıcının plaj günlüğü magazin dünyasında sempatik bir esinti yarattı.

Pembe Mayosuyla Göz Kamaştırdı

Yalıkavak sahilinde gün boyu deniz havasının tadını çıkaran Göksel plajda bir süre şezlonguna çekilerek güneşlenmeyi ve dinlenmeyi tercih etti. Bodrum'un kavurucu sıcağında bunalan 54 yaşındaki güzel şarkıcı daha sonra serinlemek adına kendisini Ege'nin mavi sularına bıraktı.

Plaj tarzı için seçtiği pembe renkli mayosuyla çabasız şıklığını konuşturan ve formda görüntüsüyle adeta yıllara meydan okuyan Göksel denizde bol bol yüzerek tatilin ve sakinliğin keyfini sürdü. Deniz çıkışı neşeli halleriyle dikkat çeken sanatçı fit görünümüyle plaj sakinlerinin de odağı oldu.

Sosyal Medyadan Popun Asil Kraliçesine Tam Not!

Göksel'in Bodrum sahillerinden yansıyan bu içten, filtresiz ve samimi fotoğrafları internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram olmak üzere sosyal medya platformlarında müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Sahne ışıklarından uzakta, tamamen kendi halinde ve huzurlu bir tatil geçiren sanatçının bu profili takipçilerinden takdir topladı.

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafların altına; "Göksel sahnedeki o dev enerjisinin ardından plajda tam bir asil ve kuğu gibi duruş sergilemiş", "Pembe mayo kendisine çok yakışmış, çabasız ve gözlerden uzak harika bir yaşam tarzı var", "Yıllar geçiyor ama Göksel'in zarafeti ve enerjisi hiç değişmiyor" şeklinde yüzlerce sempatik ve övgü dolu yorum bıraktı. Ege'nin serin suları eşliğinde moral depolayan ünlü şarkıcı bu keyifli anlarıyla haftanın en çok konuşulan magazin-lifestyle manşetlerinden birine imza attı.