Seda Bakan Ailesiyle Anıtkabir'de: Ünlü Oyuncu Ankara'dan Anlamlı Kareler Paylaştı

Seda Bakan eşi Ali Erel ve kızları Leyla ile Ela ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan o anları "Sonsuz saygı ve minnetle" notuyla paylaştı.

Seda Bakan Ailesiyle Anıtkabir'de: Ünlü Oyuncu Ankara'dan Anlamlı Kareler Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 10:15


Sinema ve televizyon dünyasının başarılı oyuncularından Seda Bakan ailesiyle birlikte Ankara'ya giderek son derece anlamlı bir ziyarete imza attı. Rol aldığı projelerdeki performansı ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu bu kez eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti. Ailece gerçekleştirilen bu duygu dolu ve özel anlar sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren geniş bir yankı uyandırdı ve büyük beğeni topladı.

Seda Bakan, eşi Ali Erel, büyük kızı Leyla ve küçük kızı Ela ile birlikte Anıtkabir'in manevi atmosferinde bir araya gelerek Ata'nın huzuruna çıktı.

"Sonsuz Saygı ve Minnetle Canım Ata'm"

Anıtkabir'in tarihi meydanında ve aslanlı yolda ailece verdikleri pozları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu gönderisine eklediği duygu yüklü notla hislerini dile getirdi. Seda Bakan, eşi ve çocuklarıyla birlikte çektirdiği o özel fotoğrafları "Sonsuz saygı ve minnetle canım Ata'm" ifadeleriyle yayımladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım sanatçının takipçilerinden ve sevenlerinden tam not almayı başardı.

Ailece Anlamlı Ankara Ziyareti

Evliliklerinde ve aile hayatlarında her zaman örnek gösterilen, huzurlu bir çizgi sürdüren Seda Bakan ve Ali Erel çifti kızları Leyla ve Ela'yı da yanlarına alarak gerçekleştirdikleri bu Ankara yolculuğunda çocuklarına erken yaşta Atatürk sevgisini aşılamış oldu. Anıtkabir ziyaretinde oldukça gururlu, mutlu ve neşeli oldukları gözlenen aile üyelerinin yan yana durarak verdikleri asil fotoğraflar internet dünyasında ve sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan magazin içerikleri arasında yerini aldı. Hayranları ünlü oyuncunun bu duyarlı davranışı karşısında tebrik mesajları yağdırdı.

Benzer Haberler
Ece Yüksel Aşk ve Taht Dizisinde: Başarılı Oyuncu Rita Rolüyle Ekranlara Geri Dönüyor Ece Yüksel Aşk ve Taht Dizisinde: Başarılı Oyuncu Rita Rolüyle Ekranlara Geri Dönüyor
Aras Bulut İynemli'ye Kanal D'nin İyilik Öğretmeni Dizisinden Teklif Aras Bulut İynemli'ye Kanal D'nin İyilik Öğretmeni Dizisinden Teklif
Nesrin Cavadzade'nin İnterneti Sallayan Tatil Pozları Gündemde Nesrin Cavadzade'nin İnterneti Sallayan Tatil Pozları Gündemde
Oğuzhan Koç'tan Evlilik Açıklaması: Oğuzhan Koç'tan Evlilik Açıklaması: "O İşe Hazal Bakıyor, O Cevaplasın"
Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'nda! Esmer Güzele Yorum Yağdı Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'nda! Esmer Güzele Yorum Yağdı
Hande Erçel, Paris'e Gitti! Tarzına Beğeni Yağdı: Paris Moda Haftası'nda Göz Kamaştırdı Hande Erçel, Paris'e Gitti! Tarzına Beğeni Yağdı: Paris Moda Haftası'nda Göz Kamaştırdı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı

Aslı Enver ve Engin Akyürek'li Enfes Bir Akşam Seti Ertelendi: Büyük Görüşmeler Sürüyor!
  • 06-07-2026 17:24

Aslı Enver ve Engin Akyürek'li Enfes Bir Akşam Seti Ertelendi: Büyük Görüşmeler Sürüyor!

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!
  • 04-07-2026 12:55

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!