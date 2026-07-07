Seda Bakan Ailesiyle Anıtkabir'de: Ünlü Oyuncu Ankara'dan Anlamlı Kareler Paylaştı



Sinema ve televizyon dünyasının başarılı oyuncularından Seda Bakan ailesiyle birlikte Ankara'ya giderek son derece anlamlı bir ziyarete imza attı. Rol aldığı projelerdeki performansı ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu bu kez eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti. Ailece gerçekleştirilen bu duygu dolu ve özel anlar sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren geniş bir yankı uyandırdı ve büyük beğeni topladı.

Seda Bakan, eşi Ali Erel, büyük kızı Leyla ve küçük kızı Ela ile birlikte Anıtkabir'in manevi atmosferinde bir araya gelerek Ata'nın huzuruna çıktı.

"Sonsuz Saygı ve Minnetle Canım Ata'm"

Anıtkabir'in tarihi meydanında ve aslanlı yolda ailece verdikleri pozları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu gönderisine eklediği duygu yüklü notla hislerini dile getirdi. Seda Bakan, eşi ve çocuklarıyla birlikte çektirdiği o özel fotoğrafları "Sonsuz saygı ve minnetle canım Ata'm" ifadeleriyle yayımladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım sanatçının takipçilerinden ve sevenlerinden tam not almayı başardı.

Ailece Anlamlı Ankara Ziyareti

Evliliklerinde ve aile hayatlarında her zaman örnek gösterilen, huzurlu bir çizgi sürdüren Seda Bakan ve Ali Erel çifti kızları Leyla ve Ela'yı da yanlarına alarak gerçekleştirdikleri bu Ankara yolculuğunda çocuklarına erken yaşta Atatürk sevgisini aşılamış oldu. Anıtkabir ziyaretinde oldukça gururlu, mutlu ve neşeli oldukları gözlenen aile üyelerinin yan yana durarak verdikleri asil fotoğraflar internet dünyasında ve sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan magazin içerikleri arasında yerini aldı. Hayranları ünlü oyuncunun bu duyarlı davranışı karşısında tebrik mesajları yağdırdı.